Саблезубый тигренок и бизон: Пещеру «Таврида» украсили древними животными из пенопласта

Облик животных восстановили по останкам. Фото: пресс-служба КФУ
Новый туристический центр - пещера «Таврида», которую нашли в Белогорском районе, усиленно готовится к приему гостей. На Крымский полуостров уже привезли девять фигур животных, чьи остатки нашли при исследовании «Тавриды».
- Среди них - бизон с теленком, семья лошадей из трех особей, саблезубый тигренок, пещерная гиена и две антилопы, - сообщил Дмитрий Старцев, ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета.
Фигуры сделали из пенопласта. Фото: пресс-служба КФУ
Все статуи изготовили из легкого пенопласта, который сверху покрыли прочной антивандальной защитой.
Бизон и пещерная гиена. Фото: пресс-служба КФУ
Скульптуры появились на свет благодаря реконструкции животных, чьи кости в большом количестве нашли в подземелье.
- Мы решили показать наиболее известных и интересных из них. Например, древние лошади, по-научному лошади Стенона, отличались от современных более коренастым телосложением, - рассказывает Старцев.
Причем в пещере нашли два вида этого непарнокопытного - крупный и мелкий. Специалисты решили не мелочиться и сделали реконструкцию особи помасштабнее.
Девять статуй - это только первая ласточка.
К Новому году из Питера доставят еще 11 фигур слонов, носорогов, саблезубых тигров и пещерного медведя. Всего в Белогорском районе появится 20 древних животных. Скульптуры зверья станут главным украшением ландшафтного парка, который будет создан на плато над пещерой «Таврида».
- Когда мы сделаем планировку территории, фигуры будут объединены в биогруппы, например, семья лошадей и ископаемые антилопы, - добавил учены, отметив, что статуи из пенопласта требуют еще некоторых доработок по исполнению поверхности.
Все желающие смогут отдохнуть и сфотографироваться в обществе ископаемых не раньше будущего июня - экспозиция будет открыта для туристов к началу летнего сезона.
Так, шаг за шагом, пещера в 20 километрах от Симферополя, которую случайно обнаружили два года тому назад, стараниями многих людей превращается в уникальный туристический объект.
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