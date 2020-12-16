На чем сэкономить жителю и гостю Крыма

Автор фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Не всякая экономия хороша. Ехать на другой конец города, чтобы купить сахар на 10 рублей дешевле, бессмысленно. Точно так же и с разовой экономией. Больше времени уходит на поиск промо-акции. Рациональное потребление – когда все скидки вы получаете оптом, а чтобы пользоваться ими, не надо менять свое поведение. Расскажем, какие акции сейчас действуют в Крыму. И какую экономию могут получить держатели банковских карт.

1. Скидка в автобусах и маршрутках

Передвигаться на общественном транспорте становится проще и комфортнее. А теперь еще и дешевле. Пользователи мобильного платежного сервиса Mir Pay в Крыму могут сэкономить на поездках в автобусах, троллейбусах и маршрутках. Если расплачиваться таким способом с помощью смартфона, то каждая поездка будет стоить на 10 рублей дешевле. Акция действует до конца этого года на всей территории полуострова. Воспользоваться скидкой могут как жители, так и гости Крыма.

Чтобы сэкономить, нужно использовать карту «Мир» и привязать ее в мобильном приложении Mir Pay. Активируете экран телефона и подносите его к валидатору в тех автобусах, троллейбусах или маршрутках, где есть возможность безналичной оплаты. Если пользуетесь общественным транспортом каждый день, экономия окажется солидной. Само приложение, естественно, бесплатное.

Еще один плюс. Как уверяют эксперты, такой способ оплаты безопасен со всех сторон. Во-первых, оплата происходит бесконтактным способом, что важно во время пандемии. Во-вторых, данные карты никто не сможет перехватить. Реквизиты не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом одноразовый цифровой код – токен.

2. Кэшбек за любые траты

Когда вокруг столько выгодных предложений от банков, нет смысла держать в кошельке обычный пластик. Пользоваться лучше той банковской картой, которая обладает дополнительной ценностью. Самый распространенный сервис – кэшбек, то есть возврат части стоимости покупки обратно на счет. Размер кэшбэка обычно варьируется от 1 до 10% (и даже 20%) по тем или иным категориям товаров и услуг.

Автор фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

На этом можно неплохо сэкономить.

У разных банков действуют разные предложения. Где-то возвращают проценты с расходов на АЗС, где-то – с трат в кафе и ресторанах, а где-то – с любых покупок, совершенных по карте. Выбирайте кэшбек, исходя из собственных потребительских привычек. А если к нему можно добавить программу лояльности от банка и платежной системы, да еще и получать процент на остаток на счете, тогда выгода будет максимальной.