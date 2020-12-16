«Новые люди» в Крыму начали реализацию своих первых проектов

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

В ноябре активисты партии проинтервьюировали более 500 жителей области. Участникам опроса были предложены описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.

«Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям Крыма. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Здесь каждый может предложить свою идею», - сообщили в политической организации.

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

Сейчас в партии «Новые люди» созданы 10 федеральных комитетов. В том числе по образованию, экологии, здравоохранению и туризму. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

«Первое место, согласно результатам опроса, получил проект «Дело в лапах». Он заключается в создании волонтерского корпуса для регулярной помощи приютам для животных. Данная инициатива позволит уменьшить количество бездомных собак за счёт поиска для них хозяев и обеспечит действующие передержки для животных всем необходимым»,- рассказала руководитель регионального отделения «Новых людей» Анна Трофименко.

Второе место занял проект «Онлайн Транспорт». В Крыму есть много умных остановок, но, к сожалению, они не работают должны образом. В частности не показывают соответствующее время прибытия транспорта. Проект направлен на решение этой проблемы.

Третье место жители отдали проекту «Эко-урны», который предполагает установку в Симферополе урн для раздельного сбора отходов для их дальнейшей переработки.

Также жители Крыма сообщили активистам «Новых людей», что в регионе не хватает общественных пространств для досуга и реализации творческих способностей. Кроме того, многих крымчан волнует состояние экологии полуострова.

В политической организации намерены учесть в дальнейшей работе проблемы и предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

Фото предоставлено пресс-службой партией Новые люди.

Справка

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Председателем партии 8 августа 2020 года был избран предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей. В Крыму отделение партии работает с ноября текущего года.

Региональный штаб партии «Новые люди» находится в Симферополе на ул. Большевистская д. 27

Телефон 8 (916) 616-27-38

О текущих проектах в Крыму «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

https://vk.com/newpeoplecrimea