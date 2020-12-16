Ковид побеждает: Рост заболеваемости в Крыму превысил общероссийские показатели

Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму превысил общероссийский. Фото: Архив КП

Коронавирус уверенно отвоевывает позиции у системы крымского здравоохранения. Перевод не тяжелых больных на домашнее лечение лишь отложил неизбежное - дефицит врачей и лекарств, очереди в поликлиниках, где инфекцию подхватить проще простого, лечение по рекомендациям друзей и знакомых, и, как следствие, рост летальных случаев.

- Ситуация не улучшается, остается не стабильной и вторую неделю наблюдается тенденция к росту заболеваемости, - признает главный санврач Крыма Наталья Пеньковская. - За последние два дня суточный показатель впервые превысил за весь период наблюдений среднероссийский показатель.

Показатели весеннего карантина в 20-30 человек в сутки меркнут на фоне 300-350 случаев теперь. Темпы прироста опережают весь ноябрь с его выходом на стабилизацию и причин тому несколько. Во-первых, идет сезонный подъем ОРВИ, и он по Крыму почти в 2 раза превышает показатели 2019 года. В Ялте в сравнении с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость вирусными инфекциями выросла в 7 раз, в Судаке - в 5 раз. По рекомендации Минздрава РК люди вызывают врача на дом, но он не приходит из-за бешенной нагрузки - врачи тоже болеют и на одного приходится по 2-3 участка. Тогда человек с симптомами ОРВИ идет в поликлинику сам, боясь пропустить тот самый момент, после которого начинается поражение легких, стоит в очереди к терапевту, в рентген-кабинет, на томографию и на общий анализ крови. Ожидание занимает по несколько часов, создавая для распространения коронавирусной инфекции просто тепличные условия.

Во-вторых, даже с диагностированным COVID-19 пациенты вынуждены нарушать изоляцию, поскольку обещанных лекарств на дом им не приносят и никакой амбулаторной помощи не оказывают. Поиск нужных препаратов по аптекам занимает время, которое, опять же, ведет к передаче инфекции окружающим.

- У нас очереди в городских поликлиниках на рентген и томограмму, где в одном помещении находятся и здоровые, и с подозрением на вирус - источник разноса заболевания, - считает глава Крыма Сергей Аксенов. - Амбулаторное лечение хромает на две ноги - ни помощи, ни лекарственных препаратов.

Вместе с заболеваемостью вверх ползет смертность от коронавируса. Официально за неделю подтверждено 43 летальных случая, за половину декабря - уже 91. Основная группа риска от 54 до 60 лет, и в 80% случаев медицинскую помощь больные стали получать позже первых двух суток с момента проявления симптомов. Из 2813 человек, которые сейчас находятся в стационарах с коронавирусом или пневмонией, состояние 140 оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Еще 1034 не могут дышать самостоятельно без кислородной поддержки.

К медикам и учителям, которые чаще всего получают инфицирование, добавились работники транспорта и офисов. С каждым случаем Роспотребнадзор разбирается в рамках эпидраследования, но вывод один - к мерам профилактики относятся формально, дезинфекции нет, средств индивидуальной защиты тоже. Противовирусных препаратов и антибиотиков не хватает, из-за дефицита цена на флакон «Цефтриаксона» подскочила с 28 до 283 рублей, и то за ним еще нужно побегать. Каждая третья жалоба на «горячие» линии Минздрава РК связана с отсутствием лекарств.

- Многие пациенты устраивают ажиотажный спрос с целью профилактики, - уверен министр здравоохранения Александр Остапенко. - Но противовирусные и антибиотики нельзя применять одновременно, это лишь в отдельных случаях и под наблюдением врача.

С врачами, повторим, ситуация сложная. В Джанкойской районной больнице на работу выходят 5 из 22-х, остальные болеют. Между регионами развернулась нешуточная борьба за медиков - лучшие условия предлагают больницы Москвы, куда едут работать высококлассные специалисты.

На периферии тягаться со столицей зарплатами не в состоянии, а дефицит кадров нужно восполнять. Как это сделать, где поликлиникам найти дополнительные возможности для разведения потоков пациентов на прием и диагностику, из каких резервов покрывать дефицит препаратов в аптеках - на эти вопросы власти обещают ответить на следующей неделе.

Параллельно вводя рейды по контролю за недопущением новогодних корпоративов, банкетов,увеселительных программ и массовых мероприятий. С 20 декабря по 15 января Крым войдет в режим камерной встречи Нового года в тихом семейном кругу онлайн.

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