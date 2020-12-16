Записаться на МРТ и КТ стало проще благодаря сервисам-агрегаторам

«Единый Центр Записи» дополнительно проводит консультации по выбору диагностических центров в Москве и области.

МРТ и КТ остаются одними из наиболее востребованных диагностических услуг. В последний год из-за сложной эпидемиологической обстановки высокий спрос наблюдается на КТ легких в Москве и других мегаполисах.

Это ожидаемо привело не только к повышению стоимости ряда диагностических процедур, но и невозможности записаться на прием в ближайший центр без очереди, даже если вы готовы заплатить.

На помощь в решении данной проблемы пришли сервисы-агрегаторы медицинских и диагностических услуг. Один из них – «Единый Центр Записи», который специализируется на предоставлении данных о работающих МРТ, КТ, УЗИ кабинетах в столице и МО.

Как работает сервис

Говоря простым языком, он представляет собой актуальную базу диагностических центров и клиник, которые предоставляют услуги КТ или МРТ на коммерческой основе.

У каждой клиники в базе есть анкета, в которой указана стоимость проведения процедуры, тип медицинского оборудования, адрес, график работы и контактная информация, а также количество свободных мест на сегодня и ближайшее время.

Для удобства ориентации сервис предлагает интерактивную карту, с помощью которой можно посмотреть местонахождение поставщиков услуг в вашем районе.

Уже упомянутый «Единый Центр Записи» дополнительно проводит консультации по выбору диагностических центров в Москве и МО.

Чем он может быть полезен

Во-первых, с помощью упомянутого и аналогичных сервисов вы сможете в реальном времени узнать, сколько стоит КТ, МРТ, УЗИ нужных органов, а затем – сравнить цены и, если есть, скидки.

Во-вторых, на основе имеющихся данных вы узнаете, в какой клинике есть свободные места и, связавшись с консультантами, определите, смогут ли они принять вас.

В-третьих, на страницах информационных сервисов, как правило, есть рейтинг и отзывы, на основе которых можно сделать объективный выбор в пользу того или иного медицинского учреждения.

Искать поставщика диагностических услуг можно с помощью информации в анкетах или с помощью фильтров – по цене, отзывам, рейтингу, типу процедуры. Иными словами, искать и находить именно те центры и именно с теми услугами, которые вам нужны сейчас, экономя ценное время и, по возможности, не переплачивая.

Статья не является медицинским пособием. Информацию о диагностических процедурах, показаниях и противопоказаниях вы можете получить только у дипломированного врача. Обязательно узнайте и соблюдайте правила посещения клиник в сложившейся ситуации.

* На правах рекламы