Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 декабря: За сутки Covid-19 заболел 351 человек

Заболевших коронавирусом в Крыму становится все больше. Фото: правительство РК

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, амбулаторное лечение от Covid-19 проходят 2 тысячи 744 человека, стационарное - 2 тысячи 977 человек, изолировано в обсерваторы - 40 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК и Севастополю всего выявлено 20 тысяч 339 человек положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 15 тысяч 611 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 16 декабря на территории республики зарегистрировано 351 случай коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 275 выявлены при обращении за медицинской помощью, 76 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4970 человек.

За минувшие сутки от ковида в Крыму скончалось 8 пациентов. Общие число летальных случаев с начала пандемии составило 400.

Данные Минздрава Крыма.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки ковид подтвержден у 76 человек, сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 5 тысяч 602 человека, из них 5 тысяч 233 уже выздоровели.

За сутки подтверждено смерть 5 человек с коронавирусом, всего зарегистрировано 185 летальных случаев.

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