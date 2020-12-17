«Можно и сексуальнее прилечь»: Соцсети оценили «горячее» фото Толкалиной в Крыму

У артистки прекрасная фигура. Фото: tolkalinaliuba/Instagram

42-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина выложила в соцсети откровенное фото, которое было снято в Крыму этим летом. На ее страничке в Instagram появилось несколько снимков, среди которых есть вполне благопристойные и весьма фривольные.

Любовь Толкалина красивая женщина. Фото: tolkalinaliuba/Instagram

Прекрасные портреты, где у артистки весьма одухотворенное лицо, гармонично дополняет пейзажный снимок, украшенный ее хрупкой фигурой, не слишком отягощенной одеждой.

Откровенное фото заинтересовало подписчиков. Фото: tolkalinaliuba/Instagram

А вот и вовсе откровенный снимок: женщина, в чем мать родила, грациозно лежит вниз лицом на огромных плоских камнях.

В Крыму летом очень тепло и солнечно. Фото: tolkalinaliuba/Instagram

Все фотографии без исключения пронизаны солнечный светом и морским теплом Крыма. Актриса призналась, что хмурое низкое серое декабрьское небо в Питере спровоцировало ее на такой весьма смелый пост, посвященный отдыху на полуострове.

- Уже много-много лет подряд я разживаюсь вдохновением недалеко от Коктебеля в бухте Джан-Кутаран, где мои друзья художники живут все лето в палатке и рисуют те места: от рассвета до заката, - сообщила артистка, отметив что скоро состоится выставка картин, нарисованных в тех чудных местах.

Видимо, таким оригинальным образом Толкалина решила подсобить друзьям и прорекламировать предстоящее культурное событие.

Пользователи соцсети, судя по комментариям к посту, особо остро отреагировали на нудистское фото. В адрес актрисы послышались комплименты: «Наша стройняша!», «Какая же ты красивая!».

Нашлись и недовольные: «Кожа да кости»; «Обязательно голой лежать? Вы актриса хорошая, зачем это фото?». «Пусть меня забьют камнями, но можно и сексуальнее прилечь».

Толкалина не первая, да и не последняя из знаменитостей, сообщившая на весь белый свет о своей приверженности к нудистским традициям Крыма. Автор самых скандальные постов - актер Алексей Панин, который обожает обнажаться на Южном берегу Крыма в Симеизе.

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