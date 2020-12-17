Крымским гостиницам выдвинули условия работы в новогодние праздники

Крымские отели и гостиницы в новогодние праздники будут работать по правилам Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымским отелям и гостиницам дали список правил, которые они обязаны соблюдать в новогодние праздники - с 20 декабря 2020 года до 15 января 2021 года.

Принимать гостей на зимние праздники в Крыму планируют больше 300 отелей и санаториев. При этом требования Роспотребнадзора должны соблюдаться неукоснительно.

- В каждом номере должна проводиться генеральная уборка и дезинфекция. Персонал сможет попасть на работу только после обязательной бесконтактной термометрии тела. Если у людей есть признаки инфекционных заболеваний - к работе они не допускаются, - отметили в Министерстве курортов РК.

Сотрудники гостиниц и отелей не должны обслуживать людей без масок и перчаток. За этим будет следить охрана. Запрещается скопление отдыхающих, расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 метра. На пол около стоек регистрации нанесут сигнальную разметку.

- Весь транспорт, который будет перевозить отдыхающих, нужно стабильно дезинфицировать. Пассажиров будут рассаживать с условием соблюдения дистанции. В общественных местах отелей и здравниц нужно установить бесконтактные дозаторы с кожными антисептиками. В помещениях обязательно должны работать рециркуляторы, - добавили в Министерстве.

В кафе и буфетах столы просят расставить не менее чем на 1,5 метра друг от друга. За одним столом смогут сидеть только те люди, которые живут в одном номере или являются членами одной семьи.

С 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года запрещено проводить любые мероприятия: свадьбы, корпоративы, банкеты, концерты, шоу-программы, мастер-классы.

С учетом соблюдения дистанции и дезинфекции разрешена работа спортзалов, бассейнов, бань и СПА. Медуслуги оказываются по предварительной записи. В холлах всех объектов размещения должна быть информация об ограничениях из-за коронавируса; запрете новогодних и рождественских мероприятий.

За нарушение правил ответственность понесут руководители отелей и гостиниц. Будут вводиться штрафные санкции, заключили в Минкурортов.

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