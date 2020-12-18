Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 декабря: За сутки Covid-19 заболели 356 человек

За сутки в Крыму 356 новых случаев коронавируса. Фото: Архив КП

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, амбулаторное лечение от Covid-19 проходят 2 тысячи 858 человек, стационарное - 2 тысячи 928 человек, изолировано в обсерваторы - 41 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК и Севастополю всего выявлено 20 тысяч 695 человек положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 15 тысяч 920 человек.

Данные Минздрава РК по COVID-19 на 18 декабря

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки на территории республики зарегистрировано 356 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в том числе 31 случай с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 75 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6419 человек.

От коронавируса за сутки скончались 7 человек. Общие число летальных случаев с начала периода наблюдений составило 407.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки ковид подтвержден у 80 человек. По информации горадминистрации, 18 заболевших госпитализированы в стационары, остальные – на амбулаторном лечении. 82 человека выписаны с выздоровлением. Скончались двое пациентов в возрасте от 83 до 88 лет. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5682 человека. В настоящий момент выздоровели 5315 человек, 187 умерли.

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