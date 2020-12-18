«Чтобы уважали и боялись»: Здание севастопольского МВД хотели обнести колючей проволокой

Здание МВД предложили обнести колючей проволокой Фото: Артем КИЛЬКИН

Громкое заявление местных СМИ обескуражило севастопольцев - власти хотят обнести здание местного МВД колючей проволокой, «чтобы уважали и боялись» . Действительно ли на ограждении появится «колючка», узнавал корреспондент КП-Крым.

- Глава полиции Севастополя полковник Павел Гищенко в ходе совещания рассказал своим подчиненным, что «в городе полицию не уважают и не боятся», а должно быть наоборот. Чтобы придать зданию угрожающий вид, он предложил обтянуть его колючей лентой, - рассказал анонимный источник в правоохранительных органах

Не прошло и недели, как в Сети появился тендер на приобретение колючей ленты, заказчик - МВД Севастополя. Угрожающий жест должен был обойтись силовикам в 71 340 рублей. Именно столько стоит армированная проволока «Егоза». В документах тендера указано, что поставка товара и работы по установке «колючки» должны состояться до 14 января 2021 года.

В пресс-службе управления МВД по Севастополю КП-Крым сообщили, что начальник управления выступает категорически против установки колючей проволоки с фасадной стороны здания.

- ФКУ «Центр хозяйственного сервисного обеспечения УМВД России по Севастополю» разместил информацию на выполнение работ по монтажу армированной колючей ленты «Егоза» на кирпичное ограждение, которое находится с тыльной стороны здания по адресу площадь Восставших,6. Аукцион не состоялся, контракт не заключен. Начальник управления категорически заявил, что лично не планировал и не допустит установку инженерного заграждения с фасадной стороны здания МВД по Севастополю, - заключили в ведомстве.

Вопрос, зачем МВД понадобилась колючая проволока вокруг здания, пресс-служба управления оставила без ответа. Истинные цели КП-Крым разъяснить не удалось.

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