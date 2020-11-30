Саки: Прибрежная жемчужина Западного Крыма

В Саках достопримечательности найдутся на любой вкус/Фото: Юрмино.

Живописный крымский курорт Саки известен как место расположения первоклассных пляжей и санаториев мирового уровня. Одним из главных символов города остается Сакское озеро, в котором добывают целебную грязь.

Но одним лишь озером достопримечательности Сак не ограничиваются - город богат памятниками архитектуры, интереснейшими музеями и уникальной природой. У гостей крымского курорта есть отличная возможность совмещать оздоровительный отдых и пляжные развлечения с посещением интереснейших культурных объектов и прогулками по живописным местам.

В Саках достопримечательности найдутся на любой вкус. Хотите посетить всей семьей интересный музей - добро пожаловать в музей Кара-Тобе, или Музей краеведения и истории грязелечения.

Музей Кара-Тобе

Первые поселения на месте современного города Саки появились тысячи лет назад. Об этом свидетельствуют обнаруженные в окрестностях города античные постройки – городище Кара-Тобе. Музей под открытым небом уникальный, его главные «экспонаты» — античные постройки, которые возводились еще во времена Древней Греции. Расположен удивительный музей на вершине одноименного холма.

Музей Кара-Тобе

По версии ученых-историков, именно здесь более 2 000 лет назад располагалась крепость Евпаторион. Легендарную крепость не раз атаковали и пытались завоевать скифы, долгие годы она оставалась непреступной. Сегодня у гостей археологического района есть возможность увидеть уцелевшие фрагменты стен и отдельных построек крепости, которые возводились еще в IV – II веков до нашей эры.

Историко-краеведческий музей

Сакский историко-краеведческий музей – еще одна культурная жемчужина Сак. Его экспозиция посвящена истории курорта и развитию грязелечения. В четырех просторных залах музея представлены невероятно интересные экспонаты, в числе которых старинные карты и фотографии. Самыми необычными экспонатами считаются ванны с самых первых грязелечебниц курорта.

Свято-Ильинский храм

Для религиозных жителей и туристов в городе есть столетний храм, спроектированный знаменитым архитектором Хрисанфом Васильевым.

История Свято-Ильинского храма невероятно интересна. Первая церковь, освященная в честь святого пророка Ильи, была построена на его месте еще в 1861 году. Храм, который можно увидеть сегодня, был построен немного позднее, его освящение состоялось в октябре 1903 года.

Свято-Ильинский храм

Местная кухня и достопримечательности

Для ценителей вкусной еды, достопримечательностей и развлечений в Саках работает немало местных ресторанов, в которых можно попробовать блюда национальной кухни. Большинство блюд - выпечку, оригинальные торты и вкусные пироги - готовят по старинным рецептам. В ресторанах и кафе предлагается огромный выбор морепродуктов и блюд из рыбы.

Кроме того, в городе много красивых аллей, есть прекрасный сквер им. Пушкина, обновленная набережная.

Отдельного внимания заслуживают и колоритные рынки, а любителям природы представится возможность прогуляться по сказочно красивым местам и увидеть редчайших представителей местной флоры и фауны.

Курорт Саки предложит всем желающим недорогие санатории для отдыха и лечения. Саки – очень привлекательный и красивый город. Каждый гость курорта сможет найти себе здесь место по душе: расслабиться, хорошо повеселиться, принять грязевые ванны, сходить в музей, провести время с семьей, позагорать на пляже и многое другое.