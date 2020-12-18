МегаХит от Win mobile: Безлимитное общение всего за 100 рублей в месяц

При подключении МегаХита до 31 января 2021 года абонентская плата составит всего 100 рублей на 12 месяцев с момента подключения!

Главная сенсация недели: крымский мобильный оператор Win mobile представил обновленный вариант мегапопулярного тарифного плана с еще более потрясающими условиями.

Самый популярный и всеми любимый тариф ХИТ от Win mobile стал еще больше. Теперь это МегаХит, на котором можно безгранично общаться не только внутри сети: безлимитные исходящие звонки на номера в домашнем регионе - Крым и Краснодарский край - делают его по-настоящему универсальным для крымчан. Для тех же, у кого география общения шире, в ежемесячный пакет включены 100 минут для звонков на все номера России.

Неограниченное общение обновленный тариф обещает также поклонникам мессенджеров и завсегдатаям соцмедиа. Их ожидает безлимитный мобильный трафик для отправки фото, видео и аудиофайлов, сообщений и вызовов, совершаемых в Viber, WhatsApp, Telegram и Skype, а также в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, Facebook и Instagram. Впечатляет квота на другие Интернет-ресурсы: в рамках ежемесячного пакета услуг предоставляется 15 Гб мобильного трафика - это в полтора раза больше, чем на тарифе ХИТ.

Но самое главное, что при подключении МегаХита до 31 января 2021 года абонентская плата составит всего 100 рублей на 12 месяцев с момента подключения!

МегаХит

Кроме услуг, включенных в основной пакет, на тарифе МегаХит есть дополнительные опции, которыми можно воспользоваться за отдельную плату. Например, услуга «Мега Интернет» предлагает увеличение квоты мобильного трафика еще на 5 или 10 Гб. Можно приобрести еще 100 минут для исходящих звонков или 100 СМС на номера всех операторов России. А подключение опции «Страна без границ» дает возможность экономить на услугах связи в поездках по России за пределами Крымского полуострова.

В сочетании с надежным качеством связи и запуском собственного мобильного приложения K-mobile – настоящего мобильного офиса, оправдавшего самые лучшие ожидания пользователей, это предложение уже привлекло в Win mobile несколько тысяч новых абонентов. Главная интрига состоит в том, что акционное предложение «МегаХит за 100 рублей в месяц» доступно и для абонентов, решивших перейти в Win mobile с сохранением своего номера до 31 января 2021 года.

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