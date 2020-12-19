Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 декабря: За сутки Covid-19 заболел 351 человек

С начала пандемии COVID-19 на территории Республики зафиксировано 21049 случаев заражения коронавирусом.
В настоящее время в Крыму амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции проходят 2883 человека, в больнице находятся 2831 пациент, а в обсерваторы изолирован 41 человек.
С начала пандемии COVID-19 на территории Республики зафиксировано 21049 случаев заражения коронавирусом, выздоровели к настоящему моменту 16300 человек.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 21049 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 16300, сообщает Минздрав Крыма.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
За минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболели еще 354 человека.
При этом у 21 пациента не было никаких симптомов COVID-19.
- Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медицинской помощью, 82 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В Республике 18 декабря в специализированных лабораториях на коронавирусную инфекцию протестировали 4365 человек. За сутки выздоровели 380 пациентов.
Минздрав РК
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе за 17 декабря зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19.
При этом18 человек госпитализированы в стационары, остальные – на амбулаторном лечении.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5682 человека. В настоящий момент выздоровели 5315 человек, 187 умерло.
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