В Севастополе нашли новые источники подземных вод

Скважины будут готовы к эксплуатации уже в феврале будущего года/ Фото: СевГУ

В Севастополе специалисты обнаружили дополнительные источники подземных вод, которые могут дать городу еще 10 тысяч кубометров в сутки.

Новые водные запасы нашли в ходе геологоразведки при строительстве водозабора на местной реке Бельбек.

- Благодаря геологоразведке мы нашли в этом районе подземные воды (...) Это к уже имеющимся объемам даст еще дополнительно до 10 тысяч кубометров, – цитирует РИА-Новости зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина на онлайн-совещании по вопросам водоснабжения города.

По словам вице-премьера, забор воды из этих источников начнется одновременно с запуском водозабора на Бальбеке.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев добавил, что с военными уже проработан вопрос синхронизации этих двух проектов.

- Сейчас все будет зависеть от компании-подрядчика, когда они подтвердят объемы запасов и начнутся работы. Мы рассчитываем, что к февралю 2021 года скважины уже будут готовы к эксплуатации — и тогда их можно будет включить в общую систему водоснабжения, - рассказал Михаил Развожаев.

Напомним, строительство дамбы и водозабора на реке Бальбек ведется в рамках плана по обеспечению водой Крым и Севастополь, которые с лета страдают от вододефицита.

Проект рассчитан на забор до 50 тысяч кубометров в сутки в период паводка. Завершить строительство планируется к началу марта 2021 года.

В ТЕМУ

Накануне, 17 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, в ходе которой главе государства задали вопрос по ситуации с водоснабжением Крыма и Севастополя.

- Эта ситуация не просто известна, ей занимаются. Что касается Крыма, то на полуострове проводятся геологические исследования, перенаправляется часть водозабора. Скажу, что Севастополь в ближайшее время ограничений чувствовать не будет. Это касается и всего полуострова, - сказал Владимир Путин.

Президент рассказал, что в настоящее время эксперты изучают возможное нахождение под Азовским морем больших запасов пресной воды.

- Проблему мы решим. Без всяких сомнений на этом экономить государство не будет 100%, - подытожил президент.

МНЕНИЕ УЧЕНЫХ

- Хоть мы уже и располагаем информацией о том, что возможность добывать в Азовском море пресную действительно есть, нам важно понимать, какую часть населения мы сможем этой водой обеспечить, - говорит президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук Виктор Тарасенко.

По мнению ученого, пресная вода есть вдоль русел Дона и Кубань, которые находились на месте Азовского моря миллионы лет тому назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин назвал способы решения проблем с засухой в Крыму

Президент ответил на вопрос жителя Евпатории во время ежегодной пресс-конференции (подробнее)

В Евпатории ограничили подачу воды в ночное время

Жители города останутся без воды с 23.00 до 5.00 (подробнее)

Всего четыре часа в день: В Симферополе ужесточили графики подачи воды

Прошедшие дожди не помогли наполнить водохранилища, питающие город (подробнее)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50