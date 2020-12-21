Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 декабря: за сутки выявили 350 случаев заражения COVID-19

За последние сутки на коронавирусную инфекцию обследовано 7073 человека Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус не сбавляет обороты. За последние сутки на полуострове, по данным Минздрава РК, амбулаторное лечение проходят 3385 человек, стационарное - 2947, изолировано в обсерваторы - 41.

За все время с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму заболело 21756 человек, а с выздоровлением выписано 16410 пациентов.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За прошедшие сутки на полуострове зарегистрировали 350 новых случаев коронавирусной инфекции.

По информации главы республики Сергея Аксенова, из общего количества заболевших 16 человек переносят болезнь без симптомов.

- Из общего количества заболевших 246 выявлены при обращении за медицинской помощью, 104 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил Аксенов.

За последние сутки на коронавирусную инфекцию обследовано 7073 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 20 декабря выявили 81 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из общего количества заболевших в стационары инфекционной, девятой и первой городской больницы госпитализировали 30 человек. Остальные пребывают на амбулаторном лечении.

- Заболевшие - люди в возрасте от 8 лет до 91 года. 57 человек выписаны после выздоровления. Скончались шесть человек в возрасте от 62 до 88 лет, - сообщили в пресс-службе правительства города-героя.

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