Почему жителей Крыма больше волнует наличие воды в кране у соседа, чем ее отсутствие в своем

Ялтинские водопады не только объекты туристического показа, но и источники пресной воды. Фото: Архив-КП

Ялта провела первую неделю в режиме подачи воды по графику. Как итог, более 900 обращений и жалоб на отсутствие воды в отведенные часы, тогда как у других ее даже не отключают.

ПОЧЕМУ ТЕЧЕТ У СОСЕДА

В поисках причин водного неравенства ялтинцы ищут связи между домом и его обитателями, а также власть предержащими лицами. Симферопольцы уже это проходили. Но если в столице некоторые дома напрямую подключены к магистральной трубе, поскольку запорная арматура в свое время сгнила и рассыпалась в труху, и перекрыть подачу просто невозможно, то в Большой Ялте поселки запитаны на природные источники, где вода появляется вместе с осадками в горах.

- Там, где есть альтернативные источники, вода подается круглосуточно, - пояснила врио главы администрации Ялты Янина Павленко. - Графики выдерживаются не везде, но благодаря обратной связи у нас есть информация, куда доходит вода, а где ее нет.

Сейчас в Загорском и Счастливенском водохранилищах есть запас в 2 миллиона 217 тысяч кубометров воды. Регион расходует по 40 тысяч в день, и при наличии притоков из горных источников есть возможность подавать воду без ограничений в отдельные поселки и часть улиц Ялты.

Новые графики администрация составит 23 декабря, с особым вниманием к новогодним праздникам и прибывающим для их проведения туристам. Но стабильной водоподачи не будет - разница в давлении рвет старые сети, многие не видели ремонта с момента прокладки, и 5 аварийных бригад водоканала растянуты по территории от Гурзуфа до Фороса.

В середине января город представит план ремонта и замены сетей по Большой Ялте. А пока ГУП «Вода Крыма» получило уникальную телескопическую машину для поиска утечек и незаконных врезок в систему водоснабжения.

ПОЙДЕМ ПО ТРУБАМ

- По ЮБК основная задача, которая стоит перед нами, войти в тот график подъема воды из водохранилищ, который разработан до 1 марта, - говорит директор «Воды Крыма» Владимир Баженов. - Сейчас поднимаем несколько больше.

Чтобы снизить забор воды из поверхностных источников, к ялтинскому водоводу подключат скважины в селе Орлиное под Севастополем. Этой воды должно хватить потребителям в Форосе, Симеизе и Алупке. Но, в любом случае, социальной справедливости в обеспечении ресурсом не будет - есть вода в источнике, есть она и в кране хоть все 24 часа в сутки.

Стабильная водоподача зависит от опреснительных станций, строительство которых уже оговорено с федеральным центром. Несмотря на наличие подземных месторождений, их дебет не даст региону нужного объема воды в сутки. А строить от каждого ручейка и ключа водовод к магистральной трубе экономически не выгодно - короткое плечо к потребителю необходимо для подъемных тарифов на водоподачу.

ВЫПЬЕМ МОРЕ, ГДЕ ЖЕ КРУЖКА

- С коллегами из федерального центра мы в пятницу поставили точку в обсуждениях, что якобы в районе Ялты есть астрономические запасы воды - нет ничего, максимум 3-4 тысячи кубометров, - указал глава Крыма Сергей Аксенов. - Коллеги согласились, что воды нет, и необходимо ставить в Ялте опреснение для гарантированного водоснабжения. На этой неделе будет принято окончательное решение. По Ялте оно уже принято, и к концу недели все приступят к работе.

Первую опреснительную станцию построят в селе Фрунзе на Западом побережье. Эта вода пойдет нужды Симферополя, который сейчас получает 65-70 тысяч кубометров из подземных источников и 55 тысяч из водохранилищ. Но в связи с отрицательными температурами воздуха перекачку воды из Тайганского в Симферопольское водохранилище пришлось приостановить - трубы проложены по земле без утепления и вода в них попросту замерзнет.

Компенсировать дефицит «Вода Крыма» намерена за счет строительства перемычки по закольцеванию столичного водовода до Аянского водохранилища, чтобы максимально перевести потребителей на воду из скважин. К следующему марту столичный регион практически полностью перейдет на артезианскую воду - 110 из 125 тысяч кубометров, подаваемых в сеть.

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