Вирусолог Владимир Оберемок, работающий над крымской вакциной от коронавируса, спрогнозировал развитие пандемии COVID-19 на полуострове. По подсчетам доцента кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета, лавинообразных подъемов заболеваемости коронавируса не будет уже к 2022 году.- К лету 2021 года в северном полушарии нашей планеты, в том числе и в Крыму, выработается коллективный иммунитет. Летом заболеваемость снизится, а осенью снова будет всплеск, но гораздо меньший, чем в этом году, - говорит Оберемок. - На мой взгляд, зимой-весной 2022 года пандемия практически завершится. Мы вернемся в нормальное русло жизни. Я не утверждаю, что люди будут жить так же, как и в 2019 году. Мир в некотором смысле изменится в любом случае.По мнению ученого, ситуация в мире значительно улучшится уже к 2021 году, но полное завершение пандемии стоит ждать только через год. Самым главным фактором, который поможет победить ковид, станет выработка коллективного иммунитета.- Во-первых, будут вакцины и лекарства. Во-вторых, большинство людей уже переболеют коронавирусом, и у них сохранится иммунитет. В-третьих, человечество психологически привыкнет к коронавирусу. В-четвертых, повторное заражение переболевших одним и тем же подтипом вируса в ближайшие несколько лет будет маловероятным. А меняется данный вирус не очень быстро по сравнению с другими РНК-содержащими вирусами, - добавил вирусолог.Со временем коронавирус будет ослабевать, а значит и смертность будет не такой высокой, как в самый разгар заболеваемости.Напомним, ученые КФУ уже несколько месяцев работают над разработкой собственной вакцины от COVID-19. Сейчас заканчивается исследование на мышах и кроликах, первые результаты пока положительные. Но до масштабных работ еще далеко - нужно добиться успеха на самом первом этапе.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымская вакцина от COVID-19 появится не раньше следующего годаЭффективность технологии уже подтвердили американцы (подробнее)В Крыму приступили к испытаниям вакцины от COVID-19В случае успеха эксперимента на кроликах в декабре ее введут людям (подробнее)