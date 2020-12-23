В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3639 человек, стационарное - 2875, изолировано в обсерваторы - 27.Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК всего выявлено 22463 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 16938.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа 22 декабря на территории республики зарегистрировано 353 случая коронавирусной инфекции, в том числе 23 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 294 выявлены при обращении за медицинской помощью, 59 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4245 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 264 человека, выздоровевших за весь период - 16 938 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕКоронавирус выявлен у 83 человек в Севастополе за истекшие сутки. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 6 094, при этом 5 667 человек уже выздоровели.За сутки умерли пять человек с COVID-19, общее количество летальных случаев составило 207.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50