- Впервые костюм Деда Мороза я примерил в три года, - начинает свой рассказ 70-летний Александр Неос. - Как сейчас помню: огромная шапка, которая сползает до самых глаз, красный халат, посох. С этого момента все и началось…Седые волосы до плеч, белая борода, добрые глаза и тихий спокойный голос. Вот уже 50 лет Александр является главным символом Нового года в Крыму. Каждое 31 декабря он покупает подарки, складывает их в свой красный мешок, выходит в город и поздравляет случайных прохожих. Чаще всего подарки от дедушки Мороза получают дети. Они самые искренние - признается крымский волшебник.Звание хранителя зимних праздников досталось Александру по наследству от мамы. Она с самого детства искренне любила и очень трепетно относилась к Новому году и Рождеству. А теперь и он дарит эту любовь не только своей семье, но и всем жителям Симферополя.- Мое становление как волшебника происходило в несколько этапов. Сначала на утренниках в детском садике я был совсем маленьким Дедом Морозом. Потом в 20 лет выступал для детей, а уже через несколько лет получил официальное звание зимнего волшебника, - делится воспоминаниями с КП-Крым Неос.Не так давно крымскому Дедушке Морозу исполнилось 70. За свою жизнь он успел поменять огромное количество профессий и увлечений - от байкерства до журналистики. Александр работал электриком, фотокорреспондентом, редактором газеты и даже режиссером. Сейчас он занимает пост директора художественного фонда в Симферополе.Главное его отличие от сотен других Дедов Морозов в том, что за свои выступления мужчина никогда не брал денег. Мотивацию он находит в том, что дарит любовь к Рождеству и Новому году.- Если я взял хоть какую-то копейку за свою «работу», я не Дед Мороз. У меня своей любви к этим праздникам хоть отбавляй, поэтому я и делюсь ею со всеми знакомыми и незнакомыми, злыми и добрыми, маленькими и взрослыми. Мне не жалко, - говорит Неос.Каждый год 31 декабря Александр надевает свой костюм и идет в город. Он спускается вдоль узких улочек, выходит на главную площадь к елке и раздает подарки всем, кто попадается у него на пути.- В этот день всегда происходят чудеса, - рассказывает Дед Мороз. - Однажды в молодости я загадал встретить красивую добрую девушку. Вышел 31 декабря на улицу, иду по своему привычному маршруту и встречаю. Она стала моей Снегурочкой!По словам Александра, Новый год - единственный день, когда ты полностью чувствуешь себя волшебником.- Я люблю исполнять мечты людей, которые ко мне обращаются. Я не дарю машины, компьютеры или айфоны. Я дарю людям положительные эмоции и побольше добра, - признается Александр. - И, конечно, чтобы все желания сбывались.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМужской взгляд на женскую красоту: Как строитель из Ялты стал мастером по наращиванию ресницАлександр Харахаш мечтает открыть салон красоты, где будут работать только мужчины (подробнее)Как уроженец Евпатории стал первой трансгендерной моделью Украины29-летняя Карина Минаева уже шесть лет реализует себя в мире фэшн-индустрии (подробнее)Страшно красивые: cамые известные фрики Крыма\\"Повелитель стихий\\", любитель экстрима и свободный татуировщик (подробнее)