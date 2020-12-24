Из-за резкого роста заболевших коронавирусом в Крыму, глава республики Сергей Аксенов обратился в Минобороны РФ с просьбой развернуть дополнительные ковидные госпитали. Вчера, 23 декабря, на просьбу откликнулся президент России Владимир Путин. Он поручил развернуть госпитали в Ялте и Симферополе в ближайшие дни.- Скоро в Симферополе и Ялте появятся дополнительные ковидные госпитали, с этой просьбой к нам обратился глава региона. Думать тут не о чем, в республике наблюдается высокий рост заболеваемости, нужно действовать. Возведением пунктов лечения займутся сотрудники Минобороны, - рассказал Путин.Ковидные госпитали в Ялте и в Симферополе станут резервными вариантами, чтобы не перегружать основные больницы.В Минобороны РФ добавили, что для этих целей на полуостров будут отправлены два медицинских отряда. Они помогут местным врачам лечить больных Covid-19.- В связи с поручением Владимира Путина, указания по развертыванию двух госпиталей в Крыму дал министр обороны РФ - Сергей Шойгу, - отметили в ведомстве.Один медотряд прибыл из Ростова-на-Дону в Симферополь, второй приехал из пункта постоянной дислокации Севастополя в Ялту. Оборудование и материалы для развертывания госпиталей перебросили самолетами военно-транспортной авиации Минобороны.- Как только медики прибудут, начнется быстрое разворачивание госпиталей. Их оснастят аппаратами ИВЛ, аппаратами УЗИ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией и рентгенографическими аппаратами, - добавили Минобороны.По состоянию на сегодняшний день, в Крым уже прибыло три самолета с медицинскими отрядами спецназначения Южного военного округа, в пути - четвертый. Медподразделение состоит из 100 военнослужащих и 100 тонн материальных средств.Полевое медицинское подразделение будет представлять собой мобильный многопрофильный госпиталь. Пациенты с коронавирусом там будут проходить стационарное лечение. Пункт включит в себя санитарно-эпидемиологическое отделение, приемо-сортировочное, анестезиологии и реанимации, госпитальное и инфекционное, - заключили в Минобороны.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50