В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3580 человек, стационарное - 2918, изолировано в обсерваторы - 27.Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК всего выявлено 22 818 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 17 360КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа 23 декабря на территории республики зарегистрировано 355 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4480 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 422 человека, выздоровевших за весь период - 17 360 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕКоронавирус выявлен у 81 человека в Севастополе за истекшие сутки. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 6 175, при этом 5 797 человек уже выздоровели.За сутки скончались четыре человека с COVID-19, общее количество летальных случаев составило 211.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50