Военные Министерства обороны России разворачивают мобильный ковидный госпиталь на территории санатория «Ялтинский». Футбольная площадка здравницы подходит для установки полевого лазарета.Отряд специального назначения прибыл в Ялту из Севастополя уже на следующие сутки после поручения президента РФ Владимира Путина о разворачивании двух госпиталей в Крыму.Ялтинский рассчитан на 100 человек и разместиться на территории не работающего военного санатория на улице Свердлова. Администрация города обеспечивает подключение объекта к электроснабжению, водоснабжению и водоотведению, устанавливает уличное освещение, биотуалеты, контейнеры для сбора ТКО. Уже завтра госпиталь должен приступить к работе.Пять мобильных отделений, включая реанимационный блок, оснащены всей необходимой техникой. В них будут трудиться около 100 военных специалистов. Сколько по времени будет действовать мобильный госпиталь станет ясно из фактической ситуации с заболеваемостью.По планам горских властей, за неделю в Ливадийской больнице количество ковидных коек увеличат с 120 до 205. При необходимости, к февралю будет дополнительно установлено еще 45 мест. Также для работы с ковидными больными в Ялту будет направлено 140 медиков Федерального медико-биологического агентства.- В первом «десанте» 70 врачей, они уже прибывают по мере обустройства мест проживания, вопрос лично у меня на контроле, - цитирует главу администрации Ялты Янину Павленко ее пресс-служба. - Еще 70 врачей прибудут для работы в госпитале, развернутом силами Минобороны РФ.Мобильные госпитали Минобороны РФ уже прибыли в Крым и начали разворачиваться в Ялте и Симферополе. Как сообщил на итоговой пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов, в Симферополе мобильный госпиталь будет развернут на территории нового медцентра им. Семашко. Монтаж лазаретов закончиться к концу дня и с 25 декабря они начнут принимать больных. Все койки в госпиталях оборудованы кислородом.Для обслуживания лазаретов один медотряд прибыл из Ростова-на-Дону в Симферополь, второй приехал из пункта постоянной дислокации Севастополя в Ялту. Оборудование и материалы для развертывания госпиталей перебросили самолетами военно-транспортной авиации Минобороны.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАТАЙТЕ ТАКЖЕСамолеты Минобороны прибыли в Крым для развертывания ковидных госпиталейПервый медицинский пункт откроется в Симферополе (подробнее)Власти Крыма просят Минобороны РФ развернуть дополнительные ковид-госпиталиОни появятся в Ялте и Симферополе (подробнее)