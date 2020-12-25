Украинский МИД не обладает инструментами воздействия на ситуацию с опреснением воды в Крыму. Такое мнение высказал КП-Крым политолог Владимир Джаралла.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного украинского телеканала заявил, что Киев намерен препятствовать реализации проекта по опреснению воды для полуострова. Таким образом он прокомментировал заявление главы республики Сергея Аксенова о том, что строительные работы опреснителей начнутся уже в январе.- В данном случае Украина не в состоянии каким-то образом повлиять на процесс вододефицита в Крыму, - считает политолог. - Самостоятельно вмешаться в процесс строительства опреснителей и помешать работе Киев точно не сможет. Разве что донести американцам.По мнению эксперта, власти «незалежной» находятся в тупике, поэтому стараются опять ухватить хоть какую-то часть новостной повестки.- Будем надеяться на то, что режим, правящий сейчас в Киеве, и вся украинская националистическая свора доживает свои последние дни правления, - заключает политолог.Напомним, из-за катастрофического обмеления водохранилищ в Симферополе и населенных пунктах Симферопольского, а также Бахчисарайского районов ограничили подачу воды. Затем некоторые города полуострова постепенно перешли на почасовую подачу водоснабжения.Проблема дефицита воды в Крыму возникла в 2014 году, когда Киев перекрыл воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Уже больше шести лет жители региона получают воду из местных источников.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Зря радуются»: Аксенов оценил реакцию Киева на засуху в КрымуГлава республики посоветовал Украине заняться улучшениями в своей стране (подробнее)Владимир Путин назвал способы решения проблем с засухой в КрымуПрезидент ответил на вопрос жителя Евпатории во время ежегодной пресс-конференции (подробнее)