Четверо конструкторов из Алушты еще 7 лет назад задумали соорудить универсальную машину-вездеход, которая сможет с легкостью проезжать по горным крымским склонам. Работая два года, тестируя и усовершенствуя модель под названием «Крымский лесник», мужчинам все же удалось добиться идеальной версии.Алуштинцы уверяют, что во всем мире похожей машины не найти. Основные комплектующие для вездехода пришли из Японии, каркас, пластиковые детали и стекла сделаны в России. Собирали конструкторы все аккуратно и с любовью, ведь первый экземпляр стал для них осуществившейся мечтой.- «Крымский лесник» - идеальная машина для поездок по лесам и горам. Огромные колеса с легкостью преодолеют почти любые преграды - камни, ямы, грязь. Она вмещает в себя восемь человек, что позволяет проводить туристические экскурсии по труднодоступным местам, - рассказал главный изобретатель Роман Бабийчук.Машина готова к эксплуатации, разрешающие документы уже получены. Теперь у конструкторов в планах вывести внедорожник на серийное производство. Осталось внести последние коррективы, чтобы максимально усовершенствовать модель. Уже к маю следующего года авторы хотят создать 5 машин, они будут носить имена известных гор Крыма.С «Крымским лесником» даже познакомился министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев. Он покатался на внедорожнике и был в восторге от разработки алуштинцев.- Автомобиль уже сегодня имеет отличные ходовые качества, в планах у ребят заниматься дальнейшей модернизацией. Спасибо разработчикам за такой интересный проект для Крыма, - отметил министр.А еще в планах у конструкторов создание крымского автомобиля с электрическим двигателем и экологичного внедорожника. Также они хотят сконструировать спортивную версию своего изобретения для участия в ралли.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКрымские ученые восстановили уникальный телескоп с полувековой историей«Синтез» должен был помочь обогнать американских астрономов, но десятки лет простоял в пыли (подробнее)Забыв про запреты: Топ-5 мест, где встретить Новый год в Крыму 2021«Комсомолка» подготовила список лучших мест, где встретить Новый год в Крыму 2021 (подробнее)