В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3449 человек, стационарное - 2938, изолировано в обсерваторы - 34.Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК всего выявлено 23156 положительных на COVID-19. Выписано с выздоровлением — 17 817.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа 24 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 338 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 25 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 253 выявлены при обращении за медицинской помощью, 84 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4472 человека.Количество выздоровевших за сутки составляет 457 человек. Умерли 8 пациентов.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕПо состоянию на 25 декабря в Севастополе зарегистрированы 85 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписан 51 человек. Скончались 4 пациента.В стационарах находится 170 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме – 182.Всего с начала периода наблюдений в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 6260 человек, выздоровели 5848 человек, 215 умерли.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50