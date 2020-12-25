В 2020 году крымчане взяли в два раза больше ипотечных кредитов, чем в 2019-м. Так, по данным крымского банка РНКБ, с начала года было выдано 8 тысяч займов на покупку жилья на общую сумму больше 20 миллиардов рублей. При этом 40% от суммы выдано в рамках государственных льготных ипотечных программ.В РНКБ напомнили, что клиенты банка могут воспользоваться одной из льготных госпрограмм -«Господдержка2020», «Семейная ипотека» или «Сельская ипотека».Так, в рамках программы «Господдержка2020» заемщик может приобрести жилье в новостройке и взять кредит по льготной ставке 5,5% при условии приобретения у застройщиков квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка. Клиент банка должен внести первоначальный взнос в размере 15% от стоимости жилья. Уникальность этой программы в том, что для получения льготного кредита достаточно быть гражданином Российской Федерации, иметь стаж на текущем месте работы не меньше 6 месяцев, а также достичь 21-летнего возраста на момент получения кредита.По госпрограмме «Семейная ипотека» заемщик может взять кредит по ставке 5% (при покупке жилья у застройщиков квартир, строящихся с использованием проектного финансирования банка). Воспользоваться льготной программой может любой гражданин РФ, у которого родится или уже родился второй, третий и последующие дети в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года. Также под действие программы попадают семьи с детьми-инвалидами, рожденными не позднее 31.12.2022 года.По программе «Сельская ипотека» предоставляется кредит под 3% на покупку жилья в сельской местности сроком до 25 лет. Первоначальный взнос составляет 10% от стоимости жилья.В РНКБ отметили, что клиенты все чаще предпочитают подавать заявку на оформление кредита через мобильное приложение или интернет-банк. Больше 30% от общего количества заявок подается дистанционно. В среднем банк принимает решение по онлайн-анкете в течение десяти минут. Кстати, 90% ипотечных кредитов на приобретение жилья на первичном рынке регистрируются в электронном виде.КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫГОДУ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТАВ РНКБ напомнили, что клиенты могут получить дисконты, снижающие процентную ставку годовых: 0,5% предоставляется клиентам, которые относятся к льготной категории; также 0,5% - при выходе на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительного решения по кредиту и дисконт составит 1,2%, если клиент вносит не меньше 50% от стоимости жилья и сумма кредита составляет от 5 миллионов рублей. Все дисконты могут суммироваться. Также в банке работает программа лояльности, и при выполнении некоторых условий заемщики получают дополнительную скидку до 0,6% к ставке.Еще одну возможность снизить процент получают клиенты банка, которые купили недвижимость по ипотечной программе «Господдержка 2020». Ставка может быть снижена до 5,5% (на 1%), если жилье приобретено в ЖК, строящихся с использованием проектного финансирования РНКБ. Кроме того, заемщик может получить дисконт к ставке до 2% на два года от застройщика. Договора на предоставление дисконта от застройщика уже заключены с крупнейшими региональными девелоперами.- Благодаря участию банка в госпрограммах и гибкой системе бонусов и дисконтов спрос на ипотеку по сниженным процентным ставкам очень высокий, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - Мы делаем все возможное для того, чтобы кредит на приобретение квартиры или дома можно было получить максимально быстро и комфортно, благодаря чему тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия.КСТАТИС начала 2020 года ипотечный портфель банка РНКБ превысил отметку в 30 миллиардов рублей. Этот показатель укрепил позиции банка в топ-20 финансовых организаций Российской Федерации по объемам выдач ипотечных кредитов.