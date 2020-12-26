Свои коррективы в новогодние праздники внес коронавирус, веселые мероприятия, мастер-классы и конкурсы отменили по всему Крыму. Но чем же теперь занять детей, которые так долго ждали зимней сказки и прихода Деда Мороза. КП-Крым подобрал пять идей, как активно и увлекательно провести время.№1 ПОЗНАКОМЬТЕ МАЛЫША С НЕОБЫЧНЫМИ ЖИВОТНЫМИЕсли ваш ребенок видел диких животных только на рисунках, в мультфильмах или на фото - пора показать ему их вживую. Знакомство малыша с настоящим львом, енотом или даже жирафом проходит всегда очень эмоционально.Часто дети не могут представить, каких размеров звери, какие звуки они могут издавать или повадками обладать. Подводя свое чадо к очередному животному можете побольше рассказать о сфере его обитания, чем питается и как себя ведет в дикой природе.В Крыму для посещения открыты два больших зоопарка, где представлено больше 100 видов зверей - сафари-парк «Тайган» в Белогорске и зоопарк «Сказка» в Ялте. Дети до 3-х лет могут пройти туда бесплатно. Однако, не забывайте о масках.№2 ОБОЙТИ ВСЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ КРЫМА ЗА ЧАСТак хочется показать ребенку все достопримечательности Крыма - дворцы, музеи, памятники архитектуры, но учитывая, как быстро детки устают от активных прогулок, сделать это даже за неделю практически невозможно. Или все-таки есть вариант? Миниатюры всех известных сооружений полуострова собрали вместе в Бахчисарае. В парке миниатюр представлены историко-культурные и архитектурные достопримечательности Крыма в масштабе 1:25.А если даже такая затея покажется малышу не сильно увлекательной, он может посетить зону мультфильмов, где стоят фигурки героев из любимых мультиков. Ребенку обязательно захочется с ними поиграть и устроить фотосессию. Кроме этого, в парке есть мини-зоопарк, где живут совы, обезьяны, дикобразы и семья енотов.№3 ПОСЕТИТЕ КРЫМСКИЙ ОКЕАНМультики «Русалочка», «Немо» или «Подводная братва» смотрели все дети. Помните, как их зачаровывали красочные океанские рыбки, морские звезды и коньки. А ведь на них можно посмотреть в Алуште, где разместился огромный аквариум с 4 залами.Малышам покажется, что они оказались в глубинах океана с аквалангом, ведь они увидят 250 видов различных рыб. Также их удивят 5 видов крокодилов, 8 видов крабов и 10 видов черепах. А в большом открытом бассейне можно познакомиться с обитателями Черного и Азовского морей. Кроме этого, ребята смогут посетить выставку кораллов и раковин.№4 ПРОГУЛЯЙТЕСЬ У ПРУДА И ПОКОРМИТЕ ЛЕБЕДЕЙЕсли не хочется далеко ехать или тратить деньги, можно просто организовать семейную прогулку в парке. Для этого идеально подойдет парк им. Гагарина в Симферополе. Можете спокойно брать с собой самокаты, ролики или скейты, ровные заасфальтированные дорожки позволят покататься с ветерком. Если у вас их дома нет, не беда - можно арендовать самокаты за скромную цену.В озере парка живут лебеди и утки, которых можно покормить, только администрация парка не рекомендует давать им хлебобулочные изделия. Лучше возьмите овес, ячмень, пшеницу или просто мелко порубленную морковь. Также там можно познакомиться с невероятно милыми ярко-зелеными и голубыми попугайчиками и белоснежными павлинами.№5 ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ТАРЗАНОМКаждый в детстве лазал по деревьям и представлял, что он Тарзан или Робин Гуд, так хотелось почувствовать себя героем приключенческой истории. Теперь это возможно реализовать, ведь в Ялте работает огромный веревочный парк - «Лень в пень», где можно лазать, прыгать и кататься на веревках.Площадь парка составляет целых 10 000 квадратных метров. Развлечься там, кстати, получится не только малышам, но и взрослым. Заранее прикрепив пояс со страховочной веревкой и надев шлем, вы сможете проходить полосы препятствий из веревок и деревянных брусьев. А еще - полетать в ступе или прокатиться по канату на велосипеде.Но ведь не всем по душе только активное время провождения, поэтому комсомолка подготовила для вас топ-5 увлекательных занятий с детьми дома.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50