Ранее Комсомолка подготовила для вас топ-5 вариантов, как активно развлечься с ребенком в новогодние праздники. Но ведь не все малыши любят такое времяпровождение, поэтому мы собрали для вас список вариантов интересного домашнего досуга.№1 УСТРОЙТЕ ШАЛАШ ИЗ ПОКРЫВАЛ И ПОЧИТАЙТЕ СКАЗКИНет такого человека, который не мечтал бы построить уютный, сказочный шалаш, где можно спрятаться от всего мира и просто помечтать. Соберите с детьми большие подушки в доме, пледы и покрывала, которые не жалко постелить на пол. Сделайте конструкцию по типу вигвама или небольшого домика и накройте его покрывалами, внутри постелите плед и уложите все мягкими подушками.Чтобы придать домику особенной атмосферы - повесьте внутри гирлянду или установите на пол светильник-проектор звездного неба. Возьмите с полки любимые сказки ребенка и почитайте их вслух. Поверьте, такое проведенное с вами время малыш никогда не забудет.№2 СООРУДИТЕ КАРТУ ЖЕЛАНИЙВозьмите старые журналы, наклейки, пайетки, бисер, клей и большой ватман. Спросите ребенка, о чем он мечтает, кем хочет стать, каким хобби или спортом заниматься. Найдите подходящие иллюстрации в журналах, аккуратно вырежьте их и поочередно приклеивайте на ватман, подписывайте каждую картинку, чтобы конкретизировать желание.Украсьте вашу карту пайетками, камешками и наклейками. Как только какое-то из желаний вашего ребенка будет сбываться - подводите его к карте и говорите о свершении мечты, делайте в честь этого мини-праздник с вкусностями.№3 ОТКРОЙТЕ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТРЦены на огромные плазменные телевизоры или проекторы - огромны, поэтому мы предложим вам вариант, щадящий кошелек. Достаньте белую простынь и повесьте ее на свободную стену около дивана или кровати.Возьмите картонную коробку с крышкой, например, подойдет из-под обуви. Купите недорогую лупу, ручку в ней придется отсоединить, чтобы оставить только увеличительное стекло. Вырежьте в передней части коробки отверстие под лупу, приклейте ее силиконовым клеем. Посередине коробки с помощью кусочка пенопласта установите горизонтально телефон, чтобы его экран был направлен на увеличительное стекло. Готово, можете включать любимые мультики, сказки, делать попкорн и устраивать киновечера.№4 ОРГАНИЗУЙТЕ ПЕННУЮ ВЕЧЕРИНКУМногие дети обожают плескаться в ванной с игрушками и пеной. Но ведь для этого не обязательно покупать специальные гели или бомбочки, их можно сделать самостоятельно. Процесс создания пенной бомбы для ванной покажется ребенку волшебством.Для этого понадобится только пищевая сода, лимонная кислота, морская соль, белая глина и любое ароматическое масло. Получившуюся массу нужно разложить по силиконовым формочкам и сбрызнуть водой, ее нужно оставить на ночь отдыхать. А уже утром малышу можно сделать ароматную, пенящуюся ванную. Для полного релакса - принесите ребенку кружечку теплого молока.№5 ИСПЕКИТЕ ВКУСНЫЕ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИПредложите детям испечь вкусные имбирные пряники и разрисовать их глазурью. В печенье можно заранее проделать небольшие отверстия, через которые потом продеть нитки, чтобы повесить на елку. Для пряников понадобится мука, яйца, мед, масло сливочное, сода, сахар, сухой дробленный имбирь и корица. Для глазури нужно взять сахарную пудру, белок яйца и кукурузный крахмал.Все смешайте в нужных пропорциях, тесто должно получиться пластичным, но чтобы не прилипало к рукам. Укутайте его в пищевую пленку и положите в холодильник на несколько часов. После чего раскатайте с помощью двух листов пергаментной бумаги. С помощью формочек вырезайте из теста бедующие пряники и отправляйте в духовку на 5-8 минут при 150 градусах.Готово, дайте остыть пряникам и можете разрисовывать их с малышами с помощью глазури, которую заранее нужно поместить в кондитерский мешок.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50