Крым, недавно вернувшийся в лоно Российской Федерации, переживает нелегкие времена. То соседи беснуются, то чиновники по старой памяти проворуются, то воду отключат - столько всего интересного СМИ не вмещают.На этом фоне нарушение экологического законодательства не смотрится каким-то значимым событием. Тем более, что экологические нормы ужесточаются темпами, превышающими темпы инвестирования и реконструкции. Так вышло, что блочно-модульную котельную на улице Шевченко, 23Б в Камышовой бухте Севастополя запроектировали по одним нормам, а сдавать придется по другим.И, наверно, это хорошо. Потому что буквально в 20 метрах от котельной стоят 10-этажные дома, где живут и взрослые, и дети – и лишняя копоть от возможного недожога им совершенно ни к чему. Да, конечно, котельная работает на газе, но перебои случаются, а резервное топливо, указанное в проекте, солярка. И в дни, когда с газом случатся перебои, окрестные жители проклянут свою горячую воду, так как в их дома будет задувать удушающая гарь горящей солярки.Впрочем, горячую воду они итак могут не увидеть. Согласно расчетам, по новым, принятым в 2018 году методикам, высота трубы котельной должна составлять не 13 метров, как сейчас, а минимум 34. Кроме того, совсем нелегко будет заменить на нормальную трубу тот поросячий хвостик, который сейчас смонтирован на котельной. Дело в том, что совершенно иные ветровые и другие нагрузки потребуют изменения конструктива фундамента, а возможно, и здания самой котельной.В итоге, горячую воду горожанам обещали - горячую воду дадут. Но за счет чего?Конечно, за счет ухудшения экологической обстановки после запуска котельной, а следовательно - непоправимого ущерба здоровью жителей района. Хотя кого это волнует, ведь дело - всего лишь труба!