В Крыму, по данным республиканского Минздрава, амбулаторное лечение проходят 3282 человека, стационарное - 2916, изолировано в обсерваторы - 34.Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 23498 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 18373.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕНа полуострове за сутки новую коронавирусную инфекцию выявили у 342 человек, у 22 заболевших вирус протекает без симптомов.Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, из общего количества заболевших 238 выявлены при обращении за медицинской помощью, 103 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4138 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 556 человек, выздоровевших за весь период - 18 373 человека, - отметил Аксенов.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕПо состоянию на 25 декабря в Севастополе зарегистрированы 85 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписан 51 человек. Скончались 4 пациента.В стационарах находится 170 человек, в отделении для лечения пациентов, болеющих в легкой форме - 182.Всего с начала периода наблюдений в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 6260 человек, выздоровели 5848 человек, 215 умерли.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50