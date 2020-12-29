С нового года вступает в силу новая редакция правил оказания гостиничных услуг. Помимо прочих новелл, в них содержится требование принимать несовершеннолетних только при наличии нотариальной доверенности от родителей. И хотя правила утверждены постановлением правительства РФ еще в ноябре, споры о целесообразности нововведений не прекращаются.Чем вызвано требование нотариального разрешения от родителей для лиц до 18 лет в отраслевых объединениях доподлинно не знают. Эту меру оценивают скорее профилактической, чем направленной на защиту и безопасность несовершеннолетних. При наличии частного сектора найти номер не составит труда. Другое дело, что его стоимость теперь увеличится из-за наценки «на риск».- Официальные отели должны принимать несовершеннолетних по нотариальным документам, нелегалы - без них. В очередной раз стимулируем теневой рынок, - считает руководитель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей. - Отрасли нужен закон о туристическом жилье, который позволит гостевым домам и другим средствам размещения легально работать на прием туристов наравне с другими объектами.Помимо этого, нововведения требуют временных и материальных затрат. Оформление заезда группы из 40 человек, например для участия в соревнованиях, займет в два раза больше времени, поскольку каждую доверенность необходимо ксерокопировать. Затем эту макулатуру придется где-то хранить. А для родителей каждый раз ходить к нотариусу за доверенностью при поездке ребенка в другой город на олимпиады, соревнования, конкурсы дорогое удовольствие.Можно оформить доверенность на год, чтобы сократить расходы. Но как быть тем родителям, для которых поездка к нотариусу путь не близкий. Даже в Крыму есть города, где нет нотариусов, что говорить о сельских населенных пунктах.- Норма о том, что поселение несовершеннолетних граждан возможно лишь при наличии нотариально оформленной доверенности законных представителей, вызывает бурные споры, - соглашается президент, исполнительный директор Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. - Это возможно доработать, и Ростуризм готов это сделать совместно с отраслевыми ассоциациями. Сколько уйдет на это времени пока не ясно. Путь долгий, и с 1 января будет в том виде, который есть.Из других нововведений отметим обязательную классификацию гостиниц, разницу между временем приема и выезда не более 3 часов, ожидание гостя сутки при бронировании номера и только по их истечении заселение других постояльцев, в бесплатных услугах больше не будет комплекта ниток с иголками, комплекта посуды и столовых приборов.Что касается классификации отелей, то для объектов до 15 номеров решено продлить сроки ее проведения до января 2022 года. После чего ни один объект приема и размещения туристов не может работать на рынке без присвоенной «звездности», даже если это категория «без звезд».Напомним, на период санэпидрежима по коронавиурсу в Крыму запрещено принимать организованные детские группы из других регионов РФ. Селить в объекты размещения без сопровождения родителей можно детей из Крыма или Севастополя.Требования к гостиницам не распространяются на детские лагеря.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 5ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мы даже не рассчитывали на такой результат»: Как туристический кешбэк помог курортам КрымаВторой этап программы стимулирования внутреннего туризма обещает добавить полуострову новых поклонников (подробнее)Для туристов Крыма опубликовали список законно работающих отелейКурортникам предстоит искать данные в реестре, где крайне мало информации (подробнее)