На полуострове за последние сутки, по данным Минздрава республики, амбулаторное лечение проходят 3340 человек, стационарное - 2966, изолировано в обсерваторы – 7.С начала пандемии в Крыму межрегиональным управлением Роспотребнадзора по республике и Севастополю всего выявлено 24191 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 18873.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа последние сутки в Крыму зарегистрировано 343 случая коронавирусной инфекции, в том числе 14 случаев с бессимптомным течением заболевания, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.- Из общего количества заболевших 295 выявлены при обращении за медицинской помощью, 48 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил он.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3431 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕПо состоянию на утро 28 декабря в городе-герое ковид нашли у 81 человека, сообщает сайт федерального оперштаба по коронавирусу.Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе составило 6 509, из них 6 024 уже выздоровели.Общее количество летальных случаев составило 223.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50