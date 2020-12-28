Симферопольцы без проблем смогут добраться в пункт назначения ночью в новогодние праздники. Удобный график будет действовать с 31 на 1 января и в Рождественскую ночь - с 6 на 7 января, сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Анастасия Волкова.Автобусы и троллейбусы столицы будут курсировать до 2 часов ночи.- Мы пытаемся не допускать большого скопления людей в городе, поэтому решено пускать общественный транспорт до 2 ночи с 31 декабря по 1 января и с 6 по 7 января. Жителей и гостей крымской столицы нужно развезти по домам, задействуем минимум 30% подвижного состава, - рассказала Волкова.Однако, ограничения скорее не заставят людей сидеть по домам, а подтолкнут идти гулять в центр, где поставили новую иллюминацию и можно устроить небольшую фотосессию. А это значит, что ночные маршрутки в городе будут переполнены.Напомним, с января 2021 года в Крыму подорожает проезд в общественном транспорте. Теперь гостям и жителям полуострова нужно будет платить 22 рубля, вместо 17 в Симферополе, Алуште, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Феодосии и Ялте. И 20 рублей вместо 15 в Бахчисарае, Саках, Судаке и Черноморском.Но сэкономить все же получится, если оплачивать проезд бесконтактной картой с помощью валидатора, цена билета составит - 17 рублей.Если в автобусе не окажется валидатора, пассажир будет вправе заплатить по наименьшему из двух тарифов - 15 или 17 рублей.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Крыму с января 2021 года подорожает проездПри этом бесконтактная оплата будет дешевле оплаты наличными (подробнее)Новогодние троллейбусы на улицы Крыма выйдут без Деда Мороза и СнегурочкиКоронавирус скорректировал работу волшебных персонажей (подробнее)