- Вадим Николаевич, с какими результатами прокуратура Киевского района Симферополя завершает 2020 год?- Как и прежде, наиболее востребованным является надзор в сфере защиты социальных прав граждан. Поэтому большая часть принятых нами мер – это меры в социальной сфере. Всего в указанной сфере выявлено свыше 2000 нарушений закона.Восстановлены жилищные, трудовые права граждан, созданы условия для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к социальным объектам. Пресечены нарушения при предоставлении населению мер социальной поддержки. Активно защищались права граждан в сфере здравоохранения.Особое место в зоне ответственности прокуратуры района занимает обеспечение прав детей. На протяжении всего года проводились надзорные мероприятия, направленные на защиту их прав. Выявлено более 500 нарушений закона в сфере охраны жизни, здоровья, защиты материнства и детства, прав на образование, жилищных прав детей-сирот, а также в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.Все также актуальны вопросы защиты прав детей-сирот. В текущем году прокуратурой района направлено 22 исковых заявления в суд о предоставлении жилья детям-сиротам.Мерами прокурорского реагирования восстановлены права ветеранов войны.Так, прокуратура района проведена проверка по обращению 88-летней местной жительницы в связи с незаконным отказом в присвоении статуса ветерана Великой Отечественной войны.Выступая в защиту прав пожилого человека, прокурор обратился в суд к Министерству труда и социальной защиты Республики Крым с требованиями о признании действий Министерства труда и социальной защиты Республики Крым незаконными, установлению заявителю статуса ветерана ВОВ возложении обязанности присвоить соответствующий статус и выдать удостоверение.Исковые требования прокуратуры удовлетворены. На основании решения суда жительнице Симферополя присвоен статус ветерана Великой Отечественной войны.Внимательно отслеживаются и контролируются вопросы, связанные с соблюдением трудовых прав граждан. На данном направлении выявлено свыше 300 нарушений закона. 20 лиц понесли административную ответственность и 43 лица дисциплинарную ответственность, по материалам, направленным прокурором в порядке п. 2 ч. 2 ст.37 УПК РФ возбуждено 5 уголовных дел.Более 600 нарушений закона выявлено в сфере экономики. Для их устранения внесено более 200 актов прокурорского реагирования.Так, прокуратурой Киевского района Симферополя проведена проверка соблюдения требований законодательства о государственном кадастровом учете.Установлено, что кадастровый инженер изготовил технический план, в который внес недостоверные сведения об объекте капитального строительства, указав о наличии на земельном участке двухэтажного индивидуального жилого дома, что послужило основанием для постановки его на кадастровый учет, как объект оконченного строительства (жилой дом).Сотрудником прокуратуры района при осмотре земельного участка установлено отсутствие двухэтажного жилого дома, при этом имелся объект незавершенного строительства.По итогам проверки прокурором в отношении кадастрового инженера возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в технический план, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).Постановлением мирового судьи судебного участка Симферопольского судебного района 03.11.2020 кадастровому инженеру назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 1 год.Нами пресечены нарушения законов о закупках, бюджете, в сфере землепользования и градостроительства.В рамках проведенной прокуратурой района проверкой соблюдения застройщиком требований градостроительного законодательства выявлены нарушения проектной документации.Кроме того, Застройщиком не исполнялись требования по организации нужного количества машиномест для многоквартирных жилых домов на одну квартиру.По результатам проведенной проверки прокуратурой района застройщику внесено представление об устранении нарушений градостроительного законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены.Особое внимание уделяется вопросам соблюдения законодательства о рассмотрении обращений граждан.Результаты проверок показывают, что имеются факты несоблюдения сроков рассмотрения обращений. Выявлено свыше 70 нарушений закона в названном направлении, с целью восстановления нарушенных прав граждан, прокуратурой района вносились представления о устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых 20 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ за нарушения установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан привлечено 1 должностное лицо ГКУ РК «Служба автомобильных дорог» и 1 должностное лицо ГУП РК «Крымэкоресурсы».- Каких вопросов касается наибольшее число жалоб, поступивших в прокуратуру района?- Вопросов соблюдения трудового, жилищного, пенсионного законодательства, законности в сфере ЖКХ. Значительное число обращений на действия (бездействия) органов следствия и дознания.- Допускаются ли нарушения в ходе расследования уголовных дел?- Нарушения допускаются еще до возбуждения уголовного дела по заявлениям граждан о преступлениях выносятся постановления об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии оснований для его возбуждения, много нарушений выявляется и на этапе предварительного расследования.Прокуратурой района при наличии оснований своевременно вносятся документы реагирования по фактам нарушения следственным органом процессуальных сроков расследования, в том числе и нарушения разумных сроков.На регулярной основе по уголовным делам, по которым нарушены процессуальные сроки расследования, проводятся заседания межведомственной рабочей группы по противодействию преступности, на которых заслушиваются ход и результаты расследования.Так, 23.10.2020 на заседании рабочей группы заслушаны результаты расследования 6 уголовных дел, по 4 из которых в настоящее время принято законное окончательное процессуальное решение.- Какой вклад вносит прокуратура Киевского района в дело борьбы с коррупцией?- Благодаря принятым в последние годы мерам координационного характера, правоохранительные органы ориентированы на выявление особо опасных форм коррупции.В текущем году по уголовному делу, возбужденному в отношении лица действующего в интересах общества с ограниченной ответственности по факту передачи должностному лицу начальнику управления-главному государственному инспектору Госавтодорнадзора Крымского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта взятки в виде денежных средств в крупном размере, по требованию прокурора вынесенному в адрес следственного органа возбуждено ходатайство перед судом о наложении ареста на имущество, принадлежащего обвиняемому на сумму 13 000 000 рублей, которое удовлетворено судом.Также, прокуратурой Киевского района г. Симферополя проведена проверка по факту незаконной передачи денежных средств должностному лицу УФСБ России по Республике Крым в интересах юридического лица, в ходе которой установлено, что лицо, действуя в интересах общества с ограниченной ответственностью, совершило умышленное незаконное предложение и передачу в интересах указанного юридического лица денежных средств должностному лицу УФСБ России по РК и г. Севастополю.Прокуратурой района в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ.По результатам рассмотрения постановления прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 млн. руб. В последующем указанное судебное решение обжаловалось виновным лицом, по результатам рассмотрения постановления прокурора судом последующей судебной инстанций юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 20 млн. руб.- Как обеспечивается защита прав участников судебного процесса?- За истекший период текущего года прокуратурой района поддержано государственное обвинение более чем по 370 уголовным делам, постановлено свыше 277 приговоров.Свыше 236 судебных решений по гражданским делам вынесено при непосредственном участии работников прокуратуры района.По результатам проведенных проверок прокуратурой района предъявлено свыше 140 исковых заявлений на общую сумму свыше 60 млн. рублей в интересах неопределенного круга лиц, в том числе, исковые требования о понуждении предоставить благоустроенное жилье, об установлении юридического факта, о взыскании денежных средств на лечение потерпевшего, о взыскании задолженности по заработной плате, о выполнении обязательств по материнскому капиталу, о понуждении произвести перерасчет, о взыскании недоимки по налогам и страховым взносам.Свыше 115 исковых заявлений уже рассмотрены и удовлетворены, в частности исковые заявления о взыскании денежных средств, затраченных на лечение потерпевших от преступных действий на сумму свыше 100 000 руб., направленные прокуратурой Киевского района Симферополя в порядке ст. 44 УПК РФ и ст. 45 ГПК РФ.