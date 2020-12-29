Крымский банк РНКБ продолжает совершенствовать функционал мобильного приложения. Теперь в нем можно зарегистрироваться в качестве самозанятых в новом сервисе «Мое дело». Это позволит вести бизнес онлайн.Чтобы стать самозанятым, нужно оформить обычную дебетовую карту в банке или же воспользоваться действующей, затем установить или открыть мобильное приложение «РНКБ 24/7» и зарегистрировать новый статус. Нужно найти раздел «Профиль» и выбрать вкладку «Стать самозанятым». Затем будут появляться подсказки, которые упростят регистрацию. Весь процесс займет примерно несколько минут.Самозанятые могут принимать оплату за товары и услуги, а затем отправлять чеки клиентам. Сервис был разработан банком совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС), поэтому клиенты могут корректно оплачивать налоги на профессиональные доходы. Информация о том, что физлицо зарегистрировалось в приложении и получило новый статус, дублируется в реестре ФНС и автоматически отображается в базе ведомства.Руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев отметил, что на сегодня в Крыму зарегистрировано около 12 тысяч самозанятых. Также глава ведомства напомнил, что с 1 июля 2020 года в республике начал действовать специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Так, индивидуальные предприниматели и физлица, которые стали самозанятыми, могут платить налоги по льготной ставке 6 или 4%. Это значит, что можно легально работать, даже не регистрируя ИП.- Надеемся, что благодаря объединению усилий с Банком РНКБ и расширению возможностей со стороны банка для плательщиков налога на профессиональный доход, их количество значительно увеличится. Такой шаг навстречу предпринимателям однозначно можно рассматривать как дополнительную меру поддержки и мощный стимул для выхода «из тени», - заявил Роман Наздрачев.В РНКБ уточнили, что клиенты, которые уже получили статус самозанятых, могут подтвердить свое положение в мобильном приложении и внести данные во вкладке «Уже самозанятый». После того, как информация будет проверена, пользователь может выбрать регион и вид своей деятельности, чтобы полноценно пользоваться сервисом.Самозанятые, которые подтвердили свой уровень дохода, могут получать кредиты в банке на тех же условиях, что и клиенты, получающие заработную плату. То есть доступно оформление займов с льготной процентной ставкой и пониженным первоначальным взносом по ипотеке и автокредитам.- Стать самозанятым, используя новый сервис в мобильном приложении РНКБ, просто. Специальный налоговый режим позволяет вести бизнес без отчетности и деклараций, легально и дистанционно. Еще одно преимущество при регистрации в банковском приложении - получение кредитов на льготных условиях, - отмечает заместитель Председателя Правления Банка РНКБ Николай Билан.Детальнее с информацией о регистрации статуса самозанятого можно ознакомиться на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7».СПРАВКА «КП»Статус самозанятых могут оформить физлица, у которых нет работодателя и наемных работников. Они получают доход от своей деятельности. К этой категории относятся репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. При этом их доход не может превышать 2,4 млн. рублей в год без учета заработной платы по основному месту работы.