Интернет – разнообразие вариантовЕсть несколько традиционно популярных источников информации. Во-первых, это группы в социальных сетях. Данные здесь представлены несколько разрозненно, но зато в сообществах реально найти единомышленников, которые играют в те же игры, «кодят» на тех же языках и обсуждают вашу любимую ОС.Во-вторых, это видеохостинги с обучающими и информационными видео. Проблема видео на том же YouTube и аналогичных сервисах – в отсутствии узконаправленной информации по техническим вопросам или программированию и невозможности построить качественный диалог с другими пользователями.Наконец, есть специализированные форумы, посвященные нашей теме, и далее мы расскажем, почему именно крупный компьютерный форум может стать оптимальным выбором для пользователей с любыми вопросами и уровнем компьютерных знаний.Жесткая категоризация информацииСреднестатистический форум – это вопросы и ответы, темы и комментарии, разделенные на тематические категории.Если мы говорим о форумах компьютерной тематики, то они могут быть узкой направленности – например, форум про ноутбуки или форум тех, кто работает с Java, так и общетематические, охватывающие все, что связано с «железом» и программным обеспечением.Крупные проекты обычно подразумевают наличие основных разделов для программистов, разработчиков и рядовых пользователей.Для разработчиков и простых пользователейВ разделе для программистов можно найти информацию для новичков и опытных кодеров на всех популярных языках – от Basic до Python, низкоуровневого программирования и работы с базами данных.Есть разделы и для спецов, которые работают с «железом», не только собирают свои собственные ПК и ноутбуки, но «разгоняют» оборудование, модернизируют, диагностируют и ремонтируют.Наконец, есть разделы и для тех, кто работает с той или иной операционной системой, не только общеизвестными Windows, iOS или Android, но и более специфическими ОС на базе Linux-технологий. Здесь же можно найти специалистов по сетевым технологиям, компьютерной безопасности, подключаемой и автономной периферии.При этом в каждом разделе есть темы, как от новичков, которые только начали изучать вопрос, так и от опытных пользователей, которые зачастую зарабатывают решением «компьютерных» вопросов себе на жизнь – мастеров, админов, программистов.