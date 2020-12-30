Новый год - это не только веселье, но и затраты. Больше всего денег уходит на праздничный стол. Во сколько это удовольствие обойдется крымчанам в 2020 году, выясняла «Комсомолка», сравнив цены на полках местных супермаркетов и данные Крымстата.По данным официальной статистики, в сравнении с прошлым годом, новогодняя продуктовая корзина подорожала на 5,5%. Если раньше стол на 4 человек можно было накрыть за 6 тысяч 373 рубля, то сегодня покупки обойдутся в 6 тысяч 744 рубля. Больше всего подорожало сливочное масло, сыр и рыбные продукты.Специалисты Крымстата отмечают, что салат «Оливье» в этом году можно приготовить за 365 рублей, что на 4,6% дороже, чем годом ранее.ЦЕНА НА «ОЛИВЬЕ»Набор продуктов на самый главный салат Нового года оказался дороже, чем указал Крымстат. В местных супермаркетах стоимость на вареную колбасу и маринованные огурцы гораздо выше, чем говорят статисты.ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛАУдалось обнаружить разницу в ценах на основные продукты для новогоднего стола. Красная икра и шоколадные конфеты в магазине дороже, чем на бумаге.ЦЕНЫ НА «КРАБОВЫЕ» И «СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ»В Крымстате стоимость этих двух салатов не подсчитывали. Но «Комсомолка» узнала, что первое блюдо обойдется в 412 рублей, а второе в 181 рубль.Вот и выходит, что самое дорогое блюдо на новогоднем столе крымчан - салат «Оливье», а самый дорогой продукт - красная икра. Меню из трех салатов, колбасы, сыра, фруктов, бутербродов из красной икры, картофельного пюре, конфет, безалкогольных и алкогольных напитков обойдется в 3 тысячи 991 рубль. По подсчетам КП - это минимальная стоимость, за которую возможно накрыть праздничный стол к 2021 Новому году в Крыму на 2 человека. На четыре человека праздничный стол обойдется минимум в 7982 рубля.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50.