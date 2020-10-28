Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 октября: 251 новый случай за сутки

Выздоровевших за весь период - 4998 человек. Фото: Архив "КП".

Под медицинским наблюдением в Крыму находятся 3072 человека, из которых под динамическим на дому находятся 1571 человек, в стационарах находятся 1456 человек, изолировано в обсерваторы - 45 человек. Межрегиональным управлением Роспотребнадзора выявлено 8784 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях республики проходят 3566 человек, выписано с выздоровлением - 4998.

Самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом по недельным показателям сохраняется в Симферополе, Ялте и Евпатории, а по темпам роста заболеваемости за неделю в лидеры вышла Керчь.

По данным главного санитарного врача РК Натальи Пеньковской, недельные показатели заболеваемости COVID-19 в этих городах составили: 579 человек - в Симферополе, 77 человек - в Ялте и 72 человека - в Евпатории. За неделю в Керчи заболело 68 человек, из которых 50% - это контактные лица.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 27 октября на территории Республики Крым зарегистрирован 251 случай коронавирусной инфекции, в том числе 54 случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 184 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной с территории Украины.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5033 человека.

Выздоровевших за весь период - 4998 человек.

Данные Минздрава по РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 65 человек, сообщается на сайте федерального оперативного штаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в городе с начала пандемии достигло 2 тысяч 164 человек, из них 1 тысяча 373 человека уже выздоровели.

За сутки зафиксировано три смерти пациентов с COVID-19, всего с начала года скончался 61 человек.

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