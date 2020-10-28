Руководство К-Телеком - на связи

На сегодняшний день более 30 тысяч крымчан сменили своего оператора и стали абонентами WinMobile через MNP.

Дмитрий Клименко стал гостем в студии радиостанции «Комсомольская правда» и рассказал о планах развития, ответил на вопросы крымчан и поведал о своем пути в сфере телекоммуникаций. Профессионал своего дела, прошедший путь от менеджера проектов до руководителя департамента интеграции приобретенных компаний в одном из крупнейших федеральных операторов, Дмитрий Николаевич имеет более чем 20-летний опыт в сфере телекоммуникаций и информационных технологий. До вступления в должность генерального директора компании К-Телеком, он более 5 лет возглавлял другую крымскую компанию сотовой связи.

У журналистов и читателей «Комсомолки», а также подписчиков тематических сообществ в телеграм-каналах и социальных сетях накопилось достаточно интересных вопросов, на которые и ответил гость в студии.

- Такой бесценный опыт в сфере телекома и на материке, и в Крыму. Скажите, Дмитрий Николаевич, а как Вы оцениваете качество связи и зону покрытия WinMobile на полуострове по сравнении с условным материковым оператором в любом федеральном округе или вдоль трасс? Бытует мнение, что «там лучше , чем здесь»?

- Да, мне знакомо это мнение. Но, поверьте, это далеко не так. Достаточно открыть сайт РосКомНадзора и посмотреть зоны покрытия на территории различных федеральных округов и Республики Крым. Уже в 2019 году доля населения в процентном соотношении, проживающая в зоне покрытия мобильной связью составляла 99% от общего количества проживающих на территории Республики Крым. Я недавно в одном из Крымских телеграмм-каналов увидел результаты интересного опроса: «Чтобы вы выбрали, если в Крым могло зайти только что-то одно?» И перечень: российские банки, федеральные сотовые операторы, крупные фастфуды, агрегаторы такси и тому подобное. Так вот, всего 8% респондентов хотели бы видеть на полуострове федеральных операторов связи. И это говорит о том, что большая часть крымчан удовлетворена качеством связи и условиями тарифов местных операторов. И это не удивительно. Мы строим и постоянно модернизируем свою технологическую сеть, более 2х миллиардов у нас заложено в инвестиции на стройку в ближайшие 2 года в Республике Крым и Севастополе.

- Ведутся ли разработки в части обеспечения связью за границей по принципу МТС-Коннект, чтобы абоненты могли принимать и совершать звонки через WI-FI?

-На данный момент рассматривается данная возможность и прорабатываются варианты. Не могу сейчас точно назвать сроки реализации, но однозначно в обозримом будущем эта услуга будет доступна абонентам Win Mobile.

- Программой лояльности для постоянных клиентов сегодня никого не удивишь. Бонусные программы предлагают многие мобильные операторы. Но насколько эти программы привлекательны для клиента и могут оказать реальное влияние на его лояльность?

Генеральный директор К-Телеком - бренд «WinMobile» - Дмитрий Клименко.

- Конечно, оказывают. Мы как раз готовим приятный сюрприз для своих абонентов. Совсем скоро запустим удобную программу лояльности. Конец это года и начало следующего вообще будут очень активны по новым интересным предложениям и услугам для абонентов, в том числе и перенос средств между абонентами Win Mobile.

-На материковой России уже стала довольно популярным использование Е-sim, а вы планируете использовать данную технологию?

- Давайте я поясню для тех, кто не знает, что это такое. Е-sim – это интегрированный в устройство универсальный чип, который устраняет необходимость установки физической SIM-карты. Особенно удобно если есть постоянная необходимость в смене провайдера: командировки за границу или для путешественников. Ну и конечно, для тех, кто просто не хочет тратить время на процесс установки и извлечения физической SIM-карты. Он позволяет использовать несколько телефонных номеров, переключаться между операторами в автоматическом режиме и еще множество удобных функций. В данный момент мы находимся в стадии выбора поставщика услуг по данной технологии и надеемся и в ближайшее время объявить о доступности данной услуги для абонентов Win mobile.

- Хочется также затронуть тему, о которой говорили ранее, но популярную и сегодня. Тема MNP. Возможность сохранить свой телефонный номер даже после перехода к другому оператору появилась у абонентов мобильных операторов на территории Крымского полуострова давно, а для абонентов Краснодарского края – в мая 2020 года. Всем известно, что мобильный оператор связи бренд WinMobile предоставляют данную услугу при первом переходе совершенно бесплатно: оплата взымается только за тариф, который выбирает сам пользователь. Есть ли статистика тех клиентов, которые воспользовались услугой MNP?

- На сегодняшний день более 30 тысяч крымчан сменили своего оператора и стали абонентами WinMobile. Тем более что сейчас это очень выгодно. До 31 декабря действует акционное предложение – при выборе Тарифного плана «Хит» или «ПроСто» дается скидка 50% на абонентскую плату на 7 месяцев с момента успешной портации. Отмечу, что воспользоваться услугой можно и дистанционно, заказав бесплатную доставку SIM-карты на нашем официальном сайте, сейчас, во время пандемии, это немаловажно.

- Многие интересуются почему нет возможности оплатить услуги WinMobile через Qiwi?

- К сожалению, это санкционные истории. Мы бы и рады сотрудничать с российскими и иностранными сервисами, но не все из них готовы сотрудничать с нами.

- В заключении давайте поговорим о строительстве. Что со стройкой? Какие планы?

- Уже ранее я говорил и еще раз повторюсь, что мы планируем существенные инвестиции вложить в строительство и модернизацию сети в Республике Крым и Севастополе. Надо очень четко понимать, что строительство базовой станции – это длительный процесс. Начиная с планирования сети, и заканчивая получением частотных разрешений . По времени это занимает от 6 до 9 месяцев, а саму базовую станцию поставить быстро – подрядчик смонтирует и подключит ее максимум за 3-4 недели, но мы все делаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить 100% жителей республики качественно голосовой связью и уверенным интернетом.

Напомним, что руководство компании уже не первый раз, становятся гостем студии радио «Комсомольская правда» и отвечают на вопросы крымчан. А это значит, что компания идет вперед, готова слушать своих абонентов, совершенствуется и ставит новые задачи, по улучшению качества связи на полуострове.

* На правах рекламы

Подготовила: Мария ОРЛОВА