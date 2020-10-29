Коронавирус в Крыму, последние новости на 29 октября: 225 новых случаев за сутки

С начала пандемии количество обнаруженных больных с коронавирусом в Крыму стало больше 9 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2790 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому - 1290. В стационарах, по данным министерства здравоохранения Крыма, - 1412 человек, а в обсерваторы изолировано 88.

С начала пандемии в Крыму обнаружили 9 009 человек с коронавирусом. Лечиться в крымских больницах от ковида продолжают 3616 человек, выписали 5 160.

За сутки пять человек в Крыму скончались от коронавируса.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 28 октября зарегистрировали 225 человек с коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его данным, 39 человек переносят заболевание бессимптомно, а 157 зараженных самостоятельно обратились за медпомощью. 68 инфицированных зафиксировали среди контактных по зарегистрированным ранее случаям.

Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 5587 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе из-за распространения коронавируса приняли решение запретить оказание услуг общественного питания в период с 22.00 до 7.00. Кроме того, школьные каникулы продлены на неделю, до 15 ноября. По мнению губернатора города Михаила Развожаева, такие меры позволят провести обследование учителей, воспитателей детских садов.

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