Налоговый вычет в Крыму: как и сколько можно получить

Есть несколько вариантов оформления налогового вычета Фото: Архив "КП"

Периодически у всех возникают крупные траты, и нужно вкладываться в покупку жилья, обучение или тратить деньги на медицинскую операцию. Чтобы почувствовать себя более комфортно после дорогостоящих вложений, можно воспользоваться правом на налоговый вычет. То есть, получить от государства часть потраченных средств.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Россияне, которые уплачивают подоходный налог (НДФЛ) по ставке 13%, имеют право получить вычет. Но сумма возврата не может быть больше размера средств, уплаченных в государственный бюджет. Удобно, что получение вычета не привязано к дате покупки.

Например, Наталья купила квартиру в ипотеку за 2,5 миллиона рублей пять лет назад. Она имеет право получить налоговый вычет, если жилплощадь зарегистрирована в России, есть подтверждающие это документы, имеется прописка РФ и официальное трудоустройство. Сумма вычета при покупке недвижимости не может превышать 260 тысяч рублей. Необходимо, чтобы Наталья уплатила эту сумму в качестве НДФЛ за последние три года. Если сумма трехлетнего заработка Натальи составляет 1 440 000 рублей, то размер уплаченного за это время НДФЛ составляет 187 200 рублей. Соответственно, она не может получить вычет выше указанной суммы.

Кстати, если бы Наталья купила жилье в ипотеку, то она может получить не только вычет за покупку, но и за выплаченные проценты (до 390 тысяч рублей).

НА ЧТО ЕЩЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ

При открытии инвестиционного счета вычет составляет до 52 тысяч рублей в год, при страховании жизни - 15 600 рублей в год, при оплате обучения и лечения - до 15 600 рублей в год, при внесении взносов в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – до 15 600 рублей в год, при перечислении средств на благотворительность налоговый вычет не ограничен.

КАК ОФОРМИТЬ ВЫЧЕТ

Есть несколько вариантов оформления налогового вычета - у работодателя, в налоговой или же обратиться к экспертам. В любом случае, в первых двух вариантах придется повозиться. Чтобы получить вычет через налоговую, нужно подать по окончании отчетного периода декларацию по форме 3-НДФЛ и сопутствующие документы. Еще один вариант – обратиться в банк и воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. В результате вы значительно сократите время и получите правильно заполненные документы, ведь их не придется постоянно переделывать. При необходимости специалист может самостоятельно направить заявку в налоговую инспекцию.