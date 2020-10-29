Фоторепортаж: Последние часы теплой и сухой осени в симферопольском парке им.Гагарина

Последние часы перед бурей Фото: Анна КИРИЕНКО

Крымская природа замерла в ожидании холодного атмосферного фронта, который с берегов Адриатики несет юго-западный ветер. Уже через несколько часов на полуостров придут дожди и настоящая осенняя погода с затяжными дождями.

Последние часы теплой и сухой осени в Гагаринском парке проводят родители с детьми. Они кормят лебедей, собирают букеты желтых листьев, фотографируются на фоне яркой листвы.

Финал «бабьего лета» ознаменуется грозой с сильным ветром и понижением температуры воздуха на 5-10 градусов. При этом вода на морском побережье еще остается теплой — 18-19 градусов на западном побережье и 20-21 на южном. После прохождения грозового фронта с 1 ноября ночью будет 4-9 тепла и 10-18 выше ноля днем.

Воздух замер в ожидании шторма Фото: Анна КИРИЕНКО

В парке еще цветут розы Фото: Анна КИРИЕНКО

Посетители парка кормят лебедей Фото: Анна КИРИЕНКО

К вечеру осень сменит характер Фото: Анна КИРИЕНКО

Аллея тополей забрасывает листвой прохожих Фото: Анна КИРИЕНКО

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