С ноября в общественном транспорте Крыма и Севастополя можно будет ездить со скидкой в 10 рублей

Фото: Архив "КП"

Пользователи, которые установят приложение Mir Pay на смартфон, смогут ездить в общественном транспорте Крыма со скидкой в 10 рублей. Акция будет действовать с 1 ноября по 31 декабря текущего года.

Скидку можно получить, оплачивая проезд в общественном транспорте перевозчиков Крыма и Севастополя, которые присоединились к безналичной системе оплаты. Получить скидку могут пассажиры муниципального и коммерческого транспорта (маршруток). Чтобы оплатить проезд, нужно активировать (разблокировать) экран смартфона, на котором установлено приложение Mir Pay и поднести к валидатору. Сумма разовой поездки спишется с учетом скидки с карты «Мир», привязанной в приложении Mir Pay.

Если к Mir Pay привязано несколько карт «Мир», то деньги за поездку будут списаны с той карты, которую назначили «по умолчанию».

Акцию запустила платежная система «Мир» и банки, в том числе РНКБ, которые обеспечивают прием бесконтактных банковских карт в транспорте. Поддержали проект в правительствах Крыма и Севастополя.

- В последние месяцы мы видим высокую активность держателей бесконтактных карт «Мир», которые расплачиваются ими в общественном транспорте Крымского полуострова. Ежемесячно здесь совершается несколько сотен тысяч таких оплат. Крымчане все чаще используют смартфон для оплаты привычных покупок, включая оплату проезда, поэтому мы решили предоставить им возможность еще удобнее и выгоднее платить за поездки в общественном транспорте, - отмечает Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

По ее словам, привязать любую карту «Мир» одного из банков-участников сервиса к приложению Mir Pay можно в два клика. Сервис доступен держателям национальных платежных карт более чем 60 российских банков. Оплачивать проезд со скидкой в общественном транспорте и жители, и гости Крыма и Севастополя.

- С августа текущего года количество транзакций по банковским картам в общественном транспорте превысило два миллиона штук. Этот результат свидетельствует о том, что такой способ расчетов более выгоден и удобен пассажирам. Уверены, что новая услуга по оплате проезда в общественном транспорте с помощью Mir Pay расширит возможности держателей карт «Мир» и будет оценена ими по достоинству, - говорит Николай Билан, заместитель председателя правления РНКБ.

Платежные операции в Mir Pay защищены в соответствии с международными стандартами безопасности. В смартфоне не сохраняются реквизиты карты «Мир» и не раскрываются при платежах. Вместо номера карты используется цифровой код (токен), сформированный определенным образом.

КСТАТИ

Жители и гости Крыма до 31 октября могут ездить в общественном транспорте со скидкой в 4 рубля при оплате проезда бесконтактной картой «Мир». С 1 ноября пассажир может получить скидку в 10 рублей только при оплате смартфоном. По всем вопросам обслуживания карты «Мир», привязанной к Mir Pay, необходимо обращаться в банк, выпустивший карту.

СПРАВКА «КП»

MirPay - мобильный сервис, разработанный платежной системой «Мир», который позволяет совершать покупки с помощью смартфона с поддержкой NFC на базе ОС Android от версии 6.0 и выше. В приложении MirPay можно привязать карты «Мир» более 60 банков. При этом не играет роли, какая у вас карта – контактная или бесконтактная.

ВАЖНО

В Крыму, в отличие от Севастополя, не во всех транспортных единицах есть возможность оплачивать проезд банковскими картами. В Феодосии и Судаке, например, еще проводят работы по оснащению транспорта. Можно ли оплачивать проезд картами или смартфоном, нужно уточнять у водителя общественного транспорта. Также важно знать, что бесконтактная оплата проезда доступна только у тех перевозчиков, которые присоединились к автоматизированной системе безналичной оплаты проезда.