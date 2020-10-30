Коронавирус в Крыму, последние новости на 30 октября: 216 новых случаев за сутки

В Крыму 216 новых случаев коронавируса

В Крыму под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 2648 человек, из них на дому - 1153 человек, в стационарах - 1403 человек. В обсерваторах изолированы 92 человека.

С начала периода наблюдений в Крыму обнаружили 9 225 человек с коронавирусной инфекцией. Лечение проходят 3718 человек, выписаны с выздоровлением - 5271.

За сутки двое пациентов скончались от коронавируса. Общее количество смертельных случаев достигло 131.

Данные по заболеваемости COVID-19 Минздрава РК

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В Крыму за 29 октября выявили 216 положительных проб на коронавирус. Всего обследованы 5249 человек. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его информации у 33 инфицированных заболевание не имеет симптомов, 154 обратились к медикам с жалобами на сочувствие, 61 – кнтактировали с больными. 1 случай завозной из-за границы.

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Информация о количестве больных коронавирусом уточняется.

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