Коронавирус в Крыму, последние новости на 31 октября: 227 новых случаев за сутки

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 227 новых случаев коронавирусной инфекции Фото: Архив "КП"

В Крыму по данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией под медицинским наблюдением находятся 2698 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1164 человека, в стационарах находятся 1442 человека, изолировано в обсерваторы – 92 человека.

По данным пресс-службы Минздрава республики, с начала пандемии выявлено 9452 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 3835 человек, выписано с выздоровлением - 5376.

За сутки шесть человек скончались от коронавируса.

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В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 227 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Крыма Сергей Аксенов.

По его информации, из общего количества случаев 149 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. 4 случая завозные из-за границы.

Данные Минздрава РК

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На 30 октября зарегистрировано 80 новых случаев заболевания COVID-19. Из них 36 пациентов госпитализированы в стационары, 44 человека - на амбулаторном лечении. 20 человек выписаны с выздоровлением. Умерли двое пациентов.