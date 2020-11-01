Коронавирус в Крыму, последние новости на 1 ноября: 203 новых случаев за сутки

За сутки в Крыму 203 новых случаев коронавируса. Фото: архив "КП"

В Крыму, как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Крым, в связи с ситуацией по COVID-19, под пристальным наблюдением врачей и медсестер находятся 2827 человек, из них наблюдаются на дому 1172 детей и взрослых, в стационарах находятся 1521 человек, изолировано в обсерваторы – 134 человека.

Всего за время пандемии коронавирусной инфекции специалисты Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявили 9655 положительных на ковид. В настоящее время лечение в учреждениях здравоохранения РК проходят 3968 заболевших, выписано с выздоровлением – 5442 человек.

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Данные Минздрава РК

В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 203 новых случаев коронавирусной инфекции, такую статистику сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Руководитель РК отметил, что у 25 человек заболевание проходит бессимптомно. 112 заболевших коронавирусом сами обратились за помощью к медикам. Среди контактных по ранее зарегистрированным случаям выявлено 91 случаев ковида. Всего за минувшие сутки прошло обследование 5323 человек.

СЕВАСТОПОЛЬ

В Севастополе за минувшие сутки выявили 81 случай заражения опасной инфекцией. В общей сложности за время пандемии в приморском городе выявлено 2 478 заболевших COVID-19, врачи вернули здоровье 1 598 пациентам, не смогли спасти 69 человек.

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