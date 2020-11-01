Мэра Алушты положили в больницу с подозрением на коронавирус

Галина Огнева. Фото: Галина Огнева/Facebook
На Крымском полуострове COVID-19 продолжает укладывать на больничную койку людей, невзирая на пол, возраст и должность.
Стало известно, что в больницу имени Семашко была госпитализирована глава администрации Алушты Галина Огнева.
Первоначальная информация, что она заразилась коронавирусом, взятые пробы не подтвердили.
- Все в порядке, я иду на выздоровление, у меня не подтвердился ковид. Я была на КТ - все чисто, спокойно, это обыкновенная запущенная пневмония, - цитирует слова Галины Огневой «Крымская газета».
Высокопоставленный чиновник объяснила, что хоть у нее была повышенная температура, но к врачам обратилась не сразу.
- Надо было сразу кинуться в больницу. Ничего страшного нет, я скоро буду на работе, - успокоила журналистов глава администрации Алушты.
Галина Огнева в свое время стала героиней инцидента, связанного с профилактикой распространения коронавируса на Крымском полуострове.
Но небольшой скандал не повлиял на ее чиновничью карьеру, в отличии от керченских коллег. Вот и в этот раз ей повезло – зараза обошла стороной.
Коронавирус же сумел уложить на больничную койку заместителя главы Крыма Елену Романовскую.
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