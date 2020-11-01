Мэра Алушты положили в больницу с подозрением на коронавирус

Галина Огнева. Фото: Галина Огнева/Facebook

На Крымском полуострове COVID-19 продолжает укладывать на больничную койку людей, невзирая на пол, возраст и должность.

Стало известно, что в больницу имени Семашко была госпитализирована глава администрации Алушты Галина Огнева.

Первоначальная информация, что она заразилась коронавирусом, взятые пробы не подтвердили.

- Все в порядке, я иду на выздоровление, у меня не подтвердился ковид. Я была на КТ - все чисто, спокойно, это обыкновенная запущенная пневмония, - цитирует слова Галины Огневой «Крымская газета».

Высокопоставленный чиновник объяснила, что хоть у нее была повышенная температура, но к врачам обратилась не сразу.

- Надо было сразу кинуться в больницу. Ничего страшного нет, я скоро буду на работе, - успокоила журналистов глава администрации Алушты.

Галина Огнева в свое время стала героиней инцидента, связанного с профилактикой распространения коронавируса на Крымском полуострове.

Но небольшой скандал не повлиял на ее чиновничью карьеру, в отличии от керченских коллег. Вот и в этот раз ей повезло – зараза обошла стороной.

Коронавирус же сумел уложить на больничную койку заместителя главы Крыма Елену Романовскую.

У заместителя председателя Совета министров Республики Крым Евгения Кабанова так же нашли ковид. Заболели COVID-19 несколько депутатов Госсовета республики

Трагично закончилась болезнь для главы администрации Ивана Имгрунта, которого не смогли спасти врачи в Санкт-Петербурге.

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