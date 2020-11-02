Коронавирус в Крыму, последние новости на 2 ноября: плюс 161 зараженный за сутки

За истекшие сутки зарегистрировано 161 новый случай коронавирусной инфекции
Фото: Архив "КП"
В Крыму, как передает пресс-служба Минздрава, под медицинским наблюдением находятся 2859 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1183 человека, в стационарах находятся 1546 человека, изолировано в обсерваторы – 130 человека.
Всего за время пандемии коронавирусной инфекции по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 9816 положительных на Covid-19. В настоящее время лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 4101 человек, выписано с выздоровлением - 5469.
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Данные Минздрава РК
По информации главы республики Сергея Аксенова, в Крыму за истекшие сутки зарегистрировано 161 новый случай коронавирусной инфекции, причем 52 заболевших переносят болезнь бессимптомно.
- Из общего количества заболевших 113 выявлены при обращении за медицинской помощью, 45 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 случая завозные из Украины, - сообщил глава Аксенов.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
В Севастополе за минувшие сутки выявили 81 случай заражения опасной инфекцией. В общей сложности за время пандемии в приморском городе выявлено 2 478 заболевших COVID-19, врачи вернули здоровье 1 598 пациентам, не смогли спасти 69 человек.
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