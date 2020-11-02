В центре Симферополя после ремонта открыли здание Дворянского собрания

Торжественное открытие состоялось в центре крымской столицы. Фото: Портал Правительства РК

Сегодня, 2 ноября, в крымской столице торжественно открыли отреставрированное здание, на месте которого еще в XIX веке располагался дом Дворянского собрания. Теперь в его стенах будут учиться студенты Крымского университета культуры и искусства.

Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, работу над восстановлением памятников архитектуры будут продолжать и дальше, чтобы создать все условия для обучения студентов по всем направлениям.

Сейчас в здании находятся залы для занятия балетом, эстрадной хореографией и вокалом Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Культура должна развиваться. Мы знаем, что культура зачастую сильнее вооруженных сил и эффективнее прорывает различные блокады, - подчеркнул Аксенов.

Сейчас в здании находятся залы для занятия балетом, эстрадной хореографией и вокалом, поэтому крымским студентам выпадет уникальная возможность заниматься в историческом зале.

Студентам выпадет уникальная возможность заниматься в историческом зале Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Они (студенты - Ред.) будут пропитываться этим духом, и соответственно результаты их работы будут очень высоки. Этому зданию уже очень много лет, и здесь всегда люди творили русскую культуру и созидали. Сейчас мы продолжаем эти традиции, - отметила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

СПРАВКА КП

Дом Депутатского дворянского собрания был построен еще в 1848 году. Здесь во время Крымской войны находился военный госпиталь, а с 1920 года в этом здании работала Центральная областная библиотека республики. Около десяти лет назад она переехала в новое здание, а бывший Дом дворянского собрания находился в запустении.

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