Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 ноября: за сутки выявили 139 случаев заражения COVID-19

Общее количество зараженных в Крыму приближается к 10 тысячам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 2994 человека. Из них 1361 человек пребывает под динамическим наблюдением на дому, 1492 – на лечении в стационарах. Количество изолированных в обсерватор при этом составило 141 человек, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму вирус подхватило 9955 жителей региона. В медучреждениях РК продолжают лечение 4045 человек. Количество выздоровевших за весь период составило 5657 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 2 ноября выявили 139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В 67 из них болезнь развивалась бессимптомно.

К врачу за медпомощью, почувствовав неладное, самостоятельно обратилось 69 человек. Еще 70 больных нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными людьми.

За сутки скончалось 6 пациентов с COVID-19. В лабораториях на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1329 человек.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 2 ноября подтвердили 79 новых случаев заражения COVID-19, из которых 24 госпитализировали в стационары инфекционной и девятой городской больницы. Еще 55 человек находятся на амбулаторном лечении.

- Заболевшие – местные жители в возрасте от 2 лет до 81 года. 7 человек выписаны после выздоровления, - сообщили в пресс-службе правительства города.

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